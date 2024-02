Nowe zajęcia dla przedszkolaków w Lokomotywie

Filia biblioteczna Lokomotywa zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami/opiekunami na pierwsze spotkanie w cyklu „Bajkowy podwieczorek”, które odbędzie się 22 lutego (czwartek), o godz. 16:30. Inspiracją do zajęć będzie książka autorstwa Emmy Perry i Sharon Davey „Nie lubię książek. Koniec kropka”. Obowiązują zapisy.

To niezwykła historia o tym, jak KTOŚ, kto nie lubi książek może stać się KIMŚ, kto książki pokocha. Michalina jest dziewczynką, która otrzymując książki w prezencie, używa ich do wszystkiego, tylko nie do czytania. A wszystko to do czasu, gdy książki zaczynają żyć własnym życiem i zapraszają dziewczynkę do swojego świata. Historię o Michalinie doprawimy odrobiną zabawy, dodamy piosenki i inne atrakcje, tak aby wszystkim smakowało. W części plastycznej powstaną niezwykłe zakładki do książek – opowiada Elżbieta Zielińska.

„Bajkowy podwieczorek” – cykl popołudniowych spotkań w bibliotece dla małych czytelników mający na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do słuchania, czytania, zabawy oraz tworzenia w oparciu o literaturę dla najmłodszych.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90