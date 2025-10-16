Nowy spektakl i jubileusz w elbląskim teatrze

Rzuć wszystko i przyjdź do elbląskiego teatru na najnowszy spektakl! "Jak wam się podoba", Jubileusz i Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego w Elblągu. Już 24 października u Sewruka.

Zdrada, wygnanie, ucieczka, przyjaźń, miłość… i sielski Las Ardeński... Szekspirowskie Jak wam się podoba to komedia o miłości i odnajdywaniu siebie.

… a gdyby tak Las Ardeński zamienić na górski kurort z relaksującymi zajęciami z jogi, dodać do tego muzykę na żywo, piosenki wykonywane przez aktorów i umieścić to wszystko w sercu Bieszczad? Któż nie chciałby rzucić wszystkiego i wyjechać?

Właśnie tak, w duchu bieszczadzkiego eskapizmu, będzie osadzony premierowy spektakl w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. "Jak wam się podoba" w reżyserii Sławomira Narlocha to spektakl skrojony na miarę złotego jubileuszu. Reżyser odważnie podjął się realizacji klasycznego tekstu, by pokazać pełne spektrum możliwości elbląskiego zespołu artystycznego: jego talentów, możliwości wokalnych, a także techniczny potencjał sceny.

W realizacji tej wizji pomagają mu wspaniali twórcy: za warstwę muzyczną odpowiada Jakub Gawlik, Magdalena Czuba przygotowała aktorów wokalnie, Maks Mac zaprojektował scenografię i kostiumy, a Karolina Gębska opracowała koncepcję świateł.

A co o można powiedzieć o samym autorze? Chyba nie ma osoby, która nie zetknęłaby się w swoim życiu przynajmniej raz z nazwiskiem Barda. William Szekspir urodził się w Stratford-upon-Avon. Jego nazwisko składa się z dwóch słów: shake (wstrząsać) i speare (włócznia), co mogłoby oznaczać osobę zatrudnioną w wojennym rzemiośle. W czasach Szekspira ortografia nie była jeszcze ustalona, dlatego jego nazwisko w archiwach zapisywano w różnych formach, np. Shakespear czy Shaksper. Zarejestrowani w dokumentach Szekspirowie byli przeważnie rzemieślnikami. Jego pierwszy znany imiennik, William Shakespeare z hrabstwa Gloucester, był rozbójnikiem, którego powieszono w 1243 roku.

Szekspir pisał dla ludzi, którzy chcieli się pośmiać, popłakać, a po drodze zrozumieć, że wszyscy jesteśmy trochę Ryszardem III po ciężkim dniu. Pisał „słowa, słowa, słowa”, wierząc, że „w tym szaleństwie jest metoda”. Jedno z najdłuższych słów w jego twórczości to honorificabilitudinitatibus. Szacuje się, że wprowadził do języka angielskiego około 1700 nowych słów, wiele z nich używamy do dziś.

Napisał 38 sztuk. "Komedia omyłek" jest jego najkrótszym dramatem, a "Hamlet" – najdłuższym (jeśli ktoś kiedyś zapyta, jak miał na imię ojciec Hamleta, pamiętajcie, że również Hamlet). Stworzył też 154 sonety: 26 adresowanych do zamężnej damy i 126 poświęconych pięknemu młodzieńcowi. Jeśli Shakespeare miał intymny związek z innym mężczyzną (a podobno miał), musiał utrzymywać go w tajemnicy, za kontakty homoseksualne groziła wówczas kara śmierci.

Jego żona, Anne Hathaway, była od niego o osiem lat starsza. Pobrali się, gdy była w ciąży, lecz małżonkowie nie spędzali ze sobą wiele czasu (mieszkali oddzielnie i wcale nie marzyło im się przytulne M4 na obrzeżach). Jedyny syn Szekspira, Hamnet, zmarł w dzieciństwie, a jego córki (młodsza nie umiała czytać ani pisać) nie miały potomstwa, przez co ród Szekspira wygasł. Virginia Woolf w eseju "A Room of One’s Own" napisała, że kobieta nigdy nie mogłaby stworzyć dzieł takich jak William Szekspir. Nie z braku talentu, lecz z braku dostępu do edukacji i społecznego wsparcia, które w jego czasach były kobietom odmawiane.

Umarł tego samego dnia, w którym się urodził - 23 kwietnia - mając 52 lata. W testamencie zapisał żonie „drugie najlepsze łóżko” (second best bed). Część oszczędności przekazał przyjaciołom, prosząc, by kupili sobie obrączki na znak łączącej ich przyjaźni.

Biografowie Szekspira do dziś nie wiedzą, co robił pomiędzy 1585 a 1592 rokiem. Ten okres nazywa się nawet „zaginionymi latami”.

Zmarł w 1616 roku. Po 283 latach od jego śmierci, w 1899 roku, na ekranie po raz pierwszy pojawiło się dzieło Szekspira - trzyminutowa scena z Króla Jana. Dla porównania: William Szekspir urodził się w 1564 roku, a pierwszy odcinek Przyjaciół miał premierę w 1994 roku. Dzieli ich „tylko” 430 lat. Ale to Szekspir, nie Joey dzierży rekord Guinnessa wszech czasów w liczbie adaptacji filmowych dzieł jednego autora.

Premiera będzie zwieńczeniem uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 50-lecia Teatru, która odbędzie się już 24 października 2025 roku o godz. 17. Jubileusz to nie tylko wspomnienie 50 lat doświadczenia, setek zdartych na scenie butów i milionów wypowiedzianych słów, ale też symboliczne otwarcie na przyszłość. Ranga wydarzenia jest tym większa, że uświetni je inauguracja Roku Kulturalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To podwójne święto podkreśla znaczenie elbląskiej sceny jako ważnego centrum kultury, zapraszając cały region do celebrowania nowego sezonu kulturalnego.