Nowy teledysk Diamentów. Nadzieja i plaże Miami Beach

Na plażach Miami Beach powstał najnowszy teledysk zespołu "Diamenty" do piosenki "Nadzieja" Tabb & Sound'N'Grace. Posłuchajcie i oceńcie!

Utwór "Nadzieja" Tabb & Sound'N'Grace pochodzi z płyty pt. "Atom" (2015 r.), można go było także usłyszeć w jednym z odcinków serialu "Prawo Agaty", który opowiadał o zawodowych i prywatnych perypetiach prawniczki Agaty Przybysz granej przez Agnieszkę Dygant.

Jak Wam się podoba cover tej piosenki w wykonaniu zespołu "Diamenty" z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu? Teledysk powstał w Miami Beach, a jego premiera miała miejsce 1 lutego.

- Teledysk to podróż do niezapomnianych chwil pełnych słońca, radości i magii. Każdy kadr to wspomnienie, które na zawsze pozostanie w naszych sercach, do miejsca na ziemi, które nas zachwyciło - czytamy na profilu zespołu "Diamenty" na Facebooku.