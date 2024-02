O Kajtku i Koko w kosmosie na dużym ekranie

Każdy, kto zaczytywał się w przygodach Kajtka i Kokosza, koniecznie powinien wybrać się na najnowsze spotkanie z cyklu „Elbląg na dużym ekranie” w CSE Światowid. 7 lutego o godz. 18 będzie można m.in. obejrzeć premierę najnowszego filmu elblążanina Sławomira W. Malinowskiego „Świat Janusza Christy. Kajtek i Koko w kosmosie” i spotkać się z reżyserem. Zobacz zwiastun filmu.

Komiks Janusza Christy „Kajtek i Koko w kosmosie” to wielka kosmiczna epopeja, którą w latach 60. XX wieku publikował na swoich łamach Wieczór Wybrzeża", a jednocześnie najnowszy film Sławomira W. Malinowskiego. Christa stworzył w niej nie tylko odległe światy, inteligentne roboty czy niezwykłe wynalazki. Jego wizje sięgnęły znacznie dalej. Obrazują spacery kosmiczne, problemy z długotrwałymi lotami międzyplanetarnymi, zachowania społeczne czy niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny. Na ile to wszystko jest fantazją, a na ile nieuniknioną koleją rzeczy? Komiksowi stworzonemu ponad 50 lat temu przez sopockiego twórcę przyjrzeli się: kosmonauta, astronom, socjolog, specjalista od sond kosmicznych, przyrodnik i popularyzator nauki. Ich wnioski zaskakują.

Sławomir W. Malinowski z rysunkiem, który wykonał dla reżysera Janusz Christa, autor przygód Kajka i Kokosza. Fot. Julia Malinowska

- Genialny film, ciekawy, edukacyjny, ale jednocześnie... fun. A to wszystko na podstawie komiksu! Niby to konkurencja dla Tytusa, Romka i A'Tomka, ale film tez podobałby się mojemu tacie, bo Papcio Chmiel uwielbiał jak coś "ucząc bawi i bawiąc uczy – mówi Artur Chmielewski, szef bezzałogowych misji kosmicznych amerykańskiej agencji NASA, prywatnie syn Papcia Chmiela. - Gratuluje Panu Sławkowi i całej ekipie SWM Film. Jestem zaszczycony też wystąpić z tyloma sławnymi Polakami – dodaje.

Natomiast Danuta Dąbrowska z EGMONT-u, wydawnictwa, które wydaje zbiory komiksów Janusza Christy dodała: "Jaki wspaniały film! Rewelacja. Uświadamia, kim Christa był, co potrafił, jak powinniśmy go doceniać. Dzieciaki w szkołach i domach powinny koniecznie ten film obejrzeć. Wspaniały dobór „prelegentów”, świetna narracja, wszystko spójne i bardzo ciekawe, a jaki klimat: marzeń, miłości do Ziemi i wszechświata, ciekawości naukowej. Przekaz, że warto czytać, oglądać, pracować, starać się – podany bez dydaktycznych nacisków".

Premiera w ramach "Elbląga na dużym ekranie" w najbliższą środę 7 lutego w kinie "Światowid". Początek o godz. 18.00. „Świat Janusz Christy. Kajtek i Koko w kosmosie”. Scenariusz i reżyseria Sławomir W. Malinowski; zdjęcia: Sławomir W. Malinowski, Sebastian Rzeczycki, Michał D. Malinowski; produkcja: SWM Film 2024.

Od redakcji: Podczas spotkania "Elbląg na dużym ekranie" Juliusz Marek, gospodarz i pomysłodawca cyklu, będzie również mówił o powojennym Elblągu. Zaprezentuje film pokazujący rozbiórkę ruin Starego Miasta. Serdecznie zapraszamy 7 lutego na godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.