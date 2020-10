O pisaniu online

Sam pomysł projektu Pogotowie W@rsztatowe był nieco przewrotny. Chodziło o to, by zgromadzić online osoby, które zajmują się pisaniem, te, które chcą zacząć, i tych, którzy się uczą, oraz oczywiście tych, którzy są pewnego rodzaju mentorami. Paradoksalnie czas pandemii ułatwił to zadanie, bo ciężko byłoby zrealizować taki projekt stacjonarnie, szczególnie że prowadzący byli z różnych stron Polski, a uczestnicy mieszkają nawet za granicą.

W ramach projektu stypendialnego zorganizowałam 12 spotkań warsztatowych online. Wszystkie one dostępne są w internecie i można do nich wrócić w każdym momencie. Poza zajęciami dotyczącymi poezji – także haiku, pracowaliśmy nad prozą i zestawami konkursowymi, poznaliśmy techniki myślenia wizualnego i sprawdziliśmy, jaki potencjał ma storytelling. Mnie cieszy nie tyle imponująca statystyka, ale też to, że wielu twórców, których cenię, zgodziło się poświęcić swój czas i w pewien sposób podzielić się z innymi talentem, wiedzą i spojrzeniem na sztukę. A było to bardzo inspirujące. Przede wszystkim jednak satysfakcję dają opinie uczestników, którzy w zajęciach wzięli udział, przysyłali teksty, którzy podkreślają codziennie, że takiej formy pracy właśnie potrzebowali, że dużo się nauczyli i dostali bardzo ciekawe uwagi dotyczące swojej twórczości, ale także te skupione na pracach innych.

Filmy, które powstały w efekcie warsztatów, to fantastyczna baza do pracy. To idealne lekcje kreatywnego myślenia, pisania, odczytywania tekstów kultury. To niezwykle ciekawa podróż po różnych metodach i środkach twórczych. I choć projekt się skończył, to jego efekty są dostępne dla każdego. Funkcjonować będzie fanpage , a wszystkie filmy dostępne są także na YouTubie. Zachęcam do tego, by tam zajrzeć.

Mirka Szychowiak – poezja

Wojciech Boros - poezja

Beata Patrycja Klary – poezja

Barbara Piórkowska – proza część 1

Barbara Piórkowska – proza część 2

Anita Pawlak – myślenie wizualne część 1

Lena Pelowska – haiku część 1

Lena Pelowska – haiku część 2

Ewa Miłek – storytelling część 1

Ewa Miłek – storytelling część 2

Anita Pawlak – myślenie wizualne część 2

Anna Nawrocka – zestawy konkursowe

Warto z tej bazy korzystać. Ja z pewnością nie będę zamykać samego pomysłu, bo okazał się niezwykle inspirującą przygodą.