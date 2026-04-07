O!PLA - 14. Ogólnopolski Festiwal Animacji dla dzieci i dorosłych

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy.

 

O!PLA to festiwal i konkurs jednocześnie. Widzowie stanowią jury, które po projekcjach wybiera najlepsze - swoim zdaniem, filmy animowane spośród kilkudziesięciu pokazywanych i wielu więcej zgłoszonych na festiwal, głównie przez studia filmowe lub studentów szkół filmowych.

 

Tegoroczna elbląska edycja O!PLA prezentowana będzie w dwóch wariantach:

Konkurs Główny - Program dla dorosłych:

Terminy (środa):

8 kwietnia - Kategoria Producencka

15 kwietnia - Kategoria Studencka

22 kwietnia - Kategoria OFF & GO! + PROP UP & GO!

Miejsce: Klub Środowisk Twórczych "Krypta" - zawsze o godz. 18:00 (ul. Kuśnierska 6, podziemia Centrum Sztuki Galeria EL)

 

O!PLA KIDS - Teraz Dzieci Mają Głos!

Terminy (niedziela):

12 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat

19 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat

25 kwietnia (sobota) - dzieci 7-11 lat

26 kwietnia (niedziela) - młodzież 12-15 lat

Miejsce - Ratusz Staromiejski - zawsze o godz. 11:00 (ul. Stary Rynek 25)

 

Wstęp na wszystkie spotkania jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy serdecznie!

 

Lokalnym organizatorem O!PLA jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? przy współpracy Samorządu Elbląskiego i Klubu Środowisk Twórczych "Krypta".


Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

