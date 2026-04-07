O!PLA - 14. Ogólnopolski Festiwal Animacji dla dzieci i dorosłych
Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy.
O!PLA to festiwal i konkurs jednocześnie. Widzowie stanowią jury, które po projekcjach wybiera najlepsze - swoim zdaniem, filmy animowane spośród kilkudziesięciu pokazywanych i wielu więcej zgłoszonych na festiwal, głównie przez studia filmowe lub studentów szkół filmowych.
Tegoroczna elbląska edycja O!PLA prezentowana będzie w dwóch wariantach:
Konkurs Główny - Program dla dorosłych:
Terminy (środa):
8 kwietnia - Kategoria Producencka
15 kwietnia - Kategoria Studencka
22 kwietnia - Kategoria OFF & GO! + PROP UP & GO!
Miejsce: Klub Środowisk Twórczych "Krypta" - zawsze o godz. 18:00 (ul. Kuśnierska 6, podziemia Centrum Sztuki Galeria EL)
O!PLA KIDS - Teraz Dzieci Mają Głos!
Terminy (niedziela):
12 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat
19 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat
25 kwietnia (sobota) - dzieci 7-11 lat
26 kwietnia (niedziela) - młodzież 12-15 lat
Miejsce - Ratusz Staromiejski - zawsze o godz. 11:00 (ul. Stary Rynek 25)
Wstęp na wszystkie spotkania jest BEZPŁATNY.
Zapraszamy serdecznie!
Lokalnym organizatorem O!PLA jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? przy współpracy Samorządu Elbląskiego i Klubu Środowisk Twórczych "Krypta".