O!PLA - 14. Ogólnopolski Festiwal Animacji dla dzieci i dorosłych

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na tradycyjne wiosenne spotkania z filmem animowanym w ramach O!PLA - 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, Po raz pierwszy w Elblągu do programu dla dorosłych dołącza program dziecięcy.

O!PLA to festiwal i konkurs jednocześnie. Widzowie stanowią jury, które po projekcjach wybiera najlepsze - swoim zdaniem, filmy animowane spośród kilkudziesięciu pokazywanych i wielu więcej zgłoszonych na festiwal, głównie przez studia filmowe lub studentów szkół filmowych. Tegoroczna elbląska edycja O!PLA prezentowana będzie w dwóch wariantach: Konkurs Główny - Program dla dorosłych: Terminy (środa): 8 kwietnia - Kategoria Producencka 15 kwietnia - Kategoria Studencka 22 kwietnia - Kategoria OFF & GO! + PROP UP & GO! Miejsce: Klub Środowisk Twórczych "Krypta" - zawsze o godz. 18:00 (ul. Kuśnierska 6, podziemia Centrum Sztuki Galeria EL) O!PLA KIDS - Teraz Dzieci Mają Głos! Terminy (niedziela): 12 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat 19 kwietnia (niedziela) - dzieci 3-6 lat 25 kwietnia (sobota) - dzieci 7-11 lat 26 kwietnia (niedziela) - młodzież 12-15 lat Miejsce - Ratusz Staromiejski - zawsze o godz. 11:00 (ul. Stary Rynek 25) Wstęp na wszystkie spotkania jest BEZPŁATNY. Zapraszamy serdecznie! Lokalnym organizatorem O!PLA jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? przy współpracy Samorządu Elbląskiego i Klubu Środowisk Twórczych "Krypta".

