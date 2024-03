O tajemnicach skrywanych w murach: spotkanie z Katarzyną Pedersen

W środę, 13 marca, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z elblążanką Katarzyną Pedersen, która wydała swoją pierwszą książkę pt. „Gmaszysko”, thriller dziejący się w naszym mieście. To zaskakujący debiut, trzymający w napięciu do ostatnich stron. Musicie koniecznie przeczytać, ale bez względu na to czy jesteście przed czy po lekturze – zapraszamy na spotkanie!

O książce z opisu wydawcy: W trakcie pandemii elbląska podstawówka opustoszała. Tylko nieliczni nauczyciele od czasu do czasu pojawiają się w budynku, aby prowadzić zajęcia zdalnie. Zmęczenie i frustracja dają o sobie znać – przecież nikt nie był przygotowany na tak długi lockdown. Diana, młoda nauczycielka, dochodzi do wniosku, że nadszedł najwyższy czas, aby pożegnać się z tą szkołą. Za długo zasiedziała się w jednym miejscu. Coś ją jednak zatrzymuje. Nie może oprzeć się wrażeniu, że w tej nienaturalnej ciszy, która ogarnęła gmach szkoły, rozbrzmiewają echa dawnych, tragicznych wydarzeń. Towarzyszące Dianie koszmarne wizje nasilają się z każdym dniem, a kobieta zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Wkrótce okaże się, że nie tylko mury starej szkoły pełne są krwawych tajemnic… Katarzyna Pedersen, z wykształcenia filolożka po anglistyce na UG, kilka razy zmieniała swoją zawodową drogę. Przez niemal dekadę pracowała jako stewardessa w irlandzkiej linii lotniczej. W tym czasie zwiedziła kawałek świata, poznała ludzi, obce kultury i języki. Po urodzeniu swojej córeczki, wróciła "na ziemię", a konkretnie do rodzinnego Elbląga. Przez osiem lat pracowała jako nauczycielka, m.in. w SP nr 4, która stała się miejscem akcji jej książki. Po etapie bycia nauczycielką, zmieniła uprawianą przez siebie profesję i napisała książkę. Pisanie, jak sama przyznaje, to jej najsilniejsza pasja i pragnienie, które miała w sobie od zawsze. Spotkanie odbędzie się w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Rozmowę z autorką poprowadzi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida