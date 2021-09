O Truso poczytasz na świeżym powietrzu

Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego pojawiła się wystawa planszowa przybliżająca kwestie związane z odkryciem Truso, a związana z jubileuszem 40-lecia znalezienia wikińskiej osady. Ekspozycja ma także promować będący w przygotowaniu czwarty tom „Studiów nad Truso”.

- Wystawa „Truso. Legenda odkryta. 40 lat badań osady” pojawiła się na dziedzińcu wczoraj (2 września - red.) – mówi Jakub Jagodziński z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. - Łączymy jubileusz odkrycia osady z promocją przygotowywanego właśnie, kolejnego tomu „Studiów nad Truso”, który będzie poświęcony wytwórczości metaloplastycznej z osady (premiera wydawnictwa odbędzie się jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w listopadzie – red.). Jeśli chodzi o samą wystawę, ukazuje ona badania nad Truso od momentu samego odkrycia emporium 40 lat temu. Innymi słowy: pokazuje, jak od pewnej "legendy", udało się przejść do badań nad czymś bardzo realnym, poznać kształt osady, uchylić rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o życie jej mieszkańców. To też krótka historia o tym, jak Truso przedostało się do mediów, do kultury popularnej, bo również te elementy zawarto w ekspozycji.

Jak podkreśla Jakub Jagodziński, historia samego Truso szerzej opowiedziana została w ramach wystawy stałej w budynku Podzamcza: „Truso: legenda Bałtyku”.

- Wystawa na dziedzińcu, możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, ma za zadanie uzupełnić informację o samych okolicznościach badań i pokazać archeologię „od kuchni”. To też okazja do zachęcenia tych, którzy z Truso nie mieli zbyt wiele styczności, by przyszli do budynku Podzamcza i poznali wikińskie emporium bliżej, zobaczyli poszczególne artefakty itd. Dla tych, którzy tę tematykę znają, już widzieli wystawę w muzeum, czytali publikacje, interesujące będą uzupełniające informacje na temat okoliczności badań, choćby tego, jakie projekty realizowano - tłumaczy Jakub Jagodziński.

Za tydzień (10 września) planowany jest wernisaż, w trakcie którego Marek Jagodziński, odkrywca Truso i redaktor nowego wydawnictwa, a także Jarosław Strobin, jeden z autorów kolejnego tomu „Studiów nad Truso”, opowiedzą więcej o planowanej książce. Szczegóły spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.