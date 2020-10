Obraz pożądania w Kinie Światowid

Oparty na klasycznej powieści noir Charlesa Willeforda „Obraz pożądania” to ponadczasowa opowieść o niebezpiecznej ambicji, tocząca się wśród idyllicznych krajobrazów północnych Włoch. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 30 października do 12 listopada.

Ekscentryczny milioner Cassidy niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa. Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice. Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.Reżyseria: Giuseppe Capotondi, obsada: Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger, Donald Sutherland, produkcja: Wielka Brytania, Włochy 2019, czas: 98 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.