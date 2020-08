To tytuł wystawy, której wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, 7 sierpnia, w Galerii Pracownia. Swoje prace zaprezentuje gdańszczanka Marta Wawrzynowicz. Początek o godz. 19, wstęp wolny.

Galeria Pracownia zaprasza na wernisaże do swojej siedziby przy ul. Stary Rynek 11 w każdy piątek. Tym razem będzie gościć malarstwo artystki Marty Wawrzynowicz. Obrazy niepokojące, oniryczne, transcendentne, chociaż przedstawiające przedmioty codziennego użytku. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace z świeżo zapoczątkowanego cyklu oraz starsze prace gdańskiej artystki.

- W sztuce zawsze interesowała mnie tożsamość w ogólnym tego słowa znaczeniu, ale też jako tożsamość malarstwa, jego istota - relacja przedmiotu do jego przedstawienia. Starałam się prześledzić jak w historii sztuki przebiegał proces przesuwania wyraźnej granicy oddzielającej obraz od rzeczywistości oraz odpowiedzieć na pytania o to co stało się z rzeczywistością w sztuce albo co sztuka robi z naszą rzeczywistością. Przedstawiany przeze mnie niejednoznaczny świat odbity w lustrach, połyskliwych przedmiotach, nierealny a jednocześnie realistyczny był przeczuciem powolnego zanikania dającej się określić rzeczywistości - mówi Marta Wawrzynowicz. - Tytuł wystawy „Obraz świata, który przemija” (jap. Ukiyo-e) to luźne nawiązanie do sztuki japońskiej, która była ważną inspiracją dla malarstwa polskiego I poł. XX wieku. Kontakt ze sztuką japońską i polską otworzył mi nowe spojrzenie na inne niż w europejskiej tradycji malarstwa realistycznego podejście do odtwarzania otaczającego nas świata. Sztuka polska stała się źródłem inspiracji do szukania nowych artystycznych i duchowych korzeni.

Marta Wawrzynowicz ma 28 lat, pochodzi z Mrągowa, obecnie mieszka w Gdańsku. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych oraz finalistka konkursów ogólnopolskich i ogólnoświatowych m.in.: 2019- Nord Art, Kunstwerk Carlshutte, Büdelsdorf, 2018- „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” w Galerii Słodownia w Poznaniu, 2017- „Walter Koschatzky Kunst-Preis 2017” w Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu, 2016- „ Ogólnopolski konkurs malarski im. Leona Wyczółkowskiego” w BWA w Bydgoszczy, 2015- „Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora” w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku, 2015- „XI Ogólnopolskie Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego” w galerii BWA w Olsztynie.

W 2016 roku otrzymała nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy w konkursie malarskiem „ Promocje” oraz stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla najlepszych studentów.