Obserwuj zaćmienie Księżyca

 Elbląg, Obserwuj zaćmienie Księżyca
Fot. Grzebar/Fotka Miesiąca

7 września czeka nas niezwykłe widowisko na niebie – całkowite zaćmienie Księżyca – i tego dnia Muzeum Mikołaja Kopernika zaprasza na wspólne obserwacje do Parku Astronomicznego.

Zjawisko będzie dobrze widoczne w Polsce – to idealna okazja, by spojrzeć w niebo i zobaczyć, jak cień Ziemi powoli przesuwa się po księżycowej tarczy.

 

Przebieg zjawiska (wg czasu polskiego):

• Początek zaćmienia półcieniowego: 17:28

• Początek fazy częściowej: 18:27

• Rozpoczęcie fazy całkowitej: 19:31

• Maksimum zaćmienia: 20:13

• Koniec fazy całkowitej: 20:53

• Koniec fazy częściowej: 21:56

• Koniec zaćmienia półcieniowego: 22:56

W Polsce Księżyc wzejdzie około godziny 19:00 – oznacza to, że kiedy pojawi się nisko nad horyzontem, jego tarcza nie będzie w pełni oświetlona (efekt wchodzenia w cień Ziemi). Obserwacje w Muzeum poprzedzi prelekcja znanego popularyzatora astronomii i autora licznych publikacji, Przemysława Mieszka Rudzia.

 

Program:

18.00–18.45 W cieniu Ziemi, ale w blasku ciekawości – zaćmienie Księżyca 7 września 2025 prelekcja Przemysława Mieszka Rudzia

19.00–23.00 obserwacje całkowitego zaćmienia Księżyca oraz obserwacje nocnego nieba

Na prelekcję wstęp jest bezpłatny. Obserwacje w cenie biletu specjalnego: 4 zł

Lokalizacja: Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25.

Wydarzeniu towarzyszyć będą (z aparatami) uczestniczy pleneru fotograficznego Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawę poplenerową będzie można zobaczyć m.in. w Warszawie, Olsztynie i Fromborku.

Informacja muzeum

