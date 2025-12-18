UWAGA!

----

Ocalić od niepamięci - nowa książka Grażyny Nawrolskiej

 Elbląg, Ocalić od niepamięci - nowa książka Grażyny Nawrolskiej

W piątek, 19 grudnia, o godz. 18 w Sali Koncertowej w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) odbędzie się promocja książki dr Grażyny Nawrolskiej „Ocalić od niepamięci”.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

 

Grażyna Nawrolska – archeolog, ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu. Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Pracowniach Konserwacji Zabytków w Zamościu i Gdańsku i Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.


