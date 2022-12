Oceń życie kulturalne Elbląga

Ankieta dotycząca życia kulturalnego miasta – z prośbą o jej wypełnienie zwraca się do mieszkańców Elbląga Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? - Zależy nam na różnych grupach wiekowych, więc i nastolatki i seniorzy i wszyscy pomiędzy. Im więcej odpowiedzi, tym rzetelniejszy obraz tego na czym stoimy, czego brakuje (jeśli brakuje) itd. - piszą członkowie stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Czemu ma służyć internetowa ankieta?

- Potrzebujemy Waszej pomocy. Poniżej link do ankiety, którą stworzyliśmy, by wnioski z odpowiedzi wykorzystać w naszej bieżącej pracy z działaniami kulturalnymi. Przywołamy je też, jak będzie trzeba, w dyskusji z innymi podmiotami parającymi się analogiczną sferą czy to jako samorząd, czy organizacje pozarządowe, czy prywatni animatorzy – czytamy na Facebooku Co Jest?

Ankieta jest anonimowa i wystarczy kilka minut na jej wypełnienie. Padają m. in. pytania o częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej w mieście, czego w niej brakuje, jak wypadają duże miejskie imprezy jak Dni Elbląga i tym podobne, i tak dalej.

Ankietę można znaleźć tutaj.