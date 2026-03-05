Odkryj mroczny świat sztuki Kamila Januszkiewicza w Elblągu

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zaprasza na wystawę prac autorstwa Kamila Januszkiewicza w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece ANS w Elblągu.

Wystawa prezentuje cykl 15 prac rysunkowych z pogranicza fantasy, dark fantasy i horroru. Ekspozycja przenosi odbiorcę do świata mroku i niepokoju, gusł i zabobonów, waśni i wojen, folkloru oraz groteskowych postaci. W pracach pobrzmiewają echa czarnej komedii i rubasznego humoru, obojętne spojrzenia bohaterów, atmosfera zakurzonych bibliotek i starych manuskryptów, jesiennej słoty oraz srogiej zimy.

To opowieść o zapomnianych rytuałach i przedwiecznych bóstwach, o niekończących się konfliktach i kruchych sojuszach. Odpowiedzi pojawiające się w tych obrazach rodzą kolejne pytania, a prawda nieustannie balansuje na granicy obłędu, pozostawiając widza w stanie refleksji i niepewności.

Prezentowany świat — choć pełen symboliki i fantastycznych odniesień — zaskakująco mocno rezonuje z codziennym doświadczeniem.

Zapraszamy do spotkania ze sztuką mrocznych emocji… the Art of NOCTURNE

Wystawa potrwa do 31 marca br.