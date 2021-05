Odkrywaj Truso... z odkrywcą Truso (Truso: Śladami wikingów. odc. 33)

Truso – legenda Bałtyku to wystawa, która przybliża zainteresowanym tematykę dotyczącą tego wczesnośredniowiecznego emporium. Z okazji minionej Nocy Muzeów muzealnicy zaproponowali prawdziwą gratkę: po ekspozycji w przygotowanym na tę okoliczność nagraniu oprowadza dr Marek F. Jagodziński, odkrywca wikińskiej osady.

Czego dowiemy się z filmu?

Choćby tego, kiedy tak naprawdę rozpoczął się okres wikiński.

- Przyjmuje się, że początek okresu wikińskiego miał miejsce w 793 r., kiedy wyprawa wikingów najechała Brytanię i tam zrabowała klasztor w Lindisfarne – tłumaczy Marek Jagodziński. - Koniec okresu wikińskiego to z kolei bitwa pod Hastings, gdzie Normanowie pokonali pospolite ruszenie anglosasów. To był 1066 r.

Odkrywca Truso podkreśla, że współcześnie przyjmuje się, że okres wikiński w basenie Morza Bałtyckiego to okres od połowy VII do końca XI w.

- Mniej więcej tak można datować osadę Truso – zaznacza badacz.

O tym, że Truso istniało, wiemy z relacji Wulfstana, ważnej postaci na dworze króla Alfreda Wielkiego. To on odbył podróż morską z duńskiego Hedeby do Truso między 870 a 890 rokiem (w kwestii dokładnej daty opinie badaczy są podzielone). Wulfstan niezwykle dokładnie opisał swoją wyprawę, a jego przekaz przyczynił się najpierw do poszukiwań osady i naukowej dyskusji na jej temat, a potem do znalezienia Truso w latach 80' XX w.

Wystawa pokazuje m. in. mapę basenu morza Bałtyckiego, która przedstawia sieć handlową tamtych czasów. Miejsca takie jak Hedeby, Wolin, Truso, Nowogród, Stara Ładoga i inne... To one obsługiwały handlowo Skandynawię i Słowiańszczyznę. Na ekspozycji zobaczymy m. in. wyroby bursztynowe, które były jednym z głównym przedmiotów handlu, skandynawskie ozdoby i wiele innych...

Nie zabrakło w Truso – legendzie Bałtyku także artefaktów związanych z uzbrojeniem czy życiem codziennym mieszkańców osady. Kościane łyżwy, raki do chodzenia po lodzie, grzebienie, klucze, nożyczki... Wyposażenie mieszkańców osady potrafi nas zaskoczyć i bardzo wiele powiedzieć o ludziach sprzed 1000 lat... Handel, rzemiosło i codzienne życie mieszkańców niejako przetrwało w tych przedmiotach.

Czemu Truso zniknęło z mapy i z kart historii? Te kwestie również nakreśla w filmie dr Jagodziński. Nie będziemy próbować zastąpić badacza w wyjaśnianiu tych spraw, bo nikt nie zrobi tego lepiej od odkrywcy osady. Zamiast tego zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy Truso – legenda Bałtyku na dołączonym filmie.

Cykl Truso: Śladami wikingów Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl powstaje we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, w oparciu o wydane przez nie publikacje naukowe.