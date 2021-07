Czy w Elblągu są miłośnicy "Gwiezdnych wojen"? Jeśli tak, to wkrótce czeka ich prawdziwa gratka. W Ratuszu Staromiejskim właśnie przygotowywana jest wystawa modeli twórców z grupy Yavin, które pozwolą na odległą galaktykę spojrzeć z bliska.

"Moc jest we mnie silna, a ja jestem silny Mocą"

O modelarzach, którzy całe swoje życie związali ze "Star Wars", pisaliśmy w tekstach "Dawno, dawno temu poszliśmy do kina" i "Coś bogatszego niż obraz w kinie". Adam Kulesza, jego brat Marek Kulesza i Bernard Szukiel z grupy modelarskiej Yavin dzielili się z nami swoją gwiezdnowojenną pasją. W ciągu lat działalności przygotowali nie tylko zachwycające modele i repliki obiektów znanych z filmowego uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa, ale też poznali wielu filmowych aktorów i prezentowali swoje prace na licznych wystawach organizowanych w różnych krajach. Teraz ich modelarski kunszt będą mogli podziwiać elblążanie.

- Nawet nie pamiętam dobrze tego pierwszego seansu, raczej trzeci i czwarty... - tak w rozmowie dla portEl.pl Marek Kulesza z Yavin wspominał początki gwiezdnowojennej pasji. - To był szok. Byliśmy wtedy młodymi ludźmi, w kinie zobaczyliśmy zupełnie inny świat... Na początku, żeby z seansu filmowego zostało jak najwięcej, musieliśmy albo coś narysować, albo skleić, wyciąć... Potem zaczęły się pojawiać coraz lepsze modele. Później zaczęliśmy je pokazywać, najpierw lokalnie, potem w kraju, a potem w Europie... - mówił elblążanin. A jak powstają takie modele? - Warto zaznaczyć, że istotą tej naszej pracy jest fakt, że my te modele robimy ze śmieci – mówi Marek Kulesza. - Kawałek zapalniczki, toner od drukarki, kawałek zabawki, słomka, płytka PCV... Gdybym miał pokazać już gotowy model, nie byłbym już często w stanie powiedzieć, z czego jest zrobiony jego poszczególny element... Czasem jedna rzecz, niewiele znacząca część, okazuje się integralnym składnikiem całego modelu...

"To (...) są droidy, których szukacie"

Droidy astromechaniczne. Fot. A. Kulesza

Prace grupy Yavin robią wrażenie, teraz swoim zachwytem nad "Gwiezdnymi wojnami" modelarze podzielą się z elblążanami. Co będzie można zobaczyć na wystawie w Ratuszu Staromiejskim? Modelarze pokażą m. in. gwiezdnego niszczyciela, czyli potężny okręt wojenny złowrogiego Imperium. Nie zabraknie słynnego w całej galaktyce Sokoła Millenium, którym podróżowali filmowi Han Solo i Chewbacca. Wystawa to nie tylko statki, zobaczymy na niej m. in. kolegów po fachu R2-D2, czyli charakterystyczne droidy astromechaniczne. Do tego należy dodać...

... może jednak nie wymieniajmy wszystkiego, bo to, co przygotowali konstruktorzy z Yavin, lepiej obejrzeć samemu.

Potwierdziliśmy, że otwarcie wystawy odbędzie się 10 lipca. Całość chętni będą mogli podziwiać w Ratuszu Staromiejskim co najmniej do połowy sierpnia. O szczegółach dotyczących otwarcia będziemy jeszcze informować.

Tak do odwiedzenia odległej galaktyki na elbląskiej starówce zachęca Adam Kulesza z grupy Yavin:

- Zapraszamy do wizyty w świecie "Star Wars" wszystkich fanów, młodszych i tych zaprawionych w znajomości gwiezdnej sagi. "Dawno, dawno temu" i jednocześnie tu i teraz mamy jedyną okazję w naszym mieście zaprezentować nasze widzenie świata fantazji i magii kina. Zapraszamy na naszą wystawę. Yavin prezentuje to, co chcielibyście zobaczyć dawno, dawno temu w pewnej galaktyce... - mówi modelarz z Elbląga.

O grupie Yavin dowiemy się więcej na jej stronie i na Facebooku.