Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” już w najbliższą sobotę

40 uczestników z całej Polski (w tym trzy elblążanki), bogaty repertuar dobranych utworów zarówno w piosence poetyckiej, jak i w recytacji, znamienite jury, a uwieńczeniem całości będzie koncert laureatów i Michała Bajora. XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” zapowiada się bardzo ciekawie.

Muzyczna strona tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” jest bardzo urozmaicona. Uczestnicy Festiwalu w kat. piosenki poetyckiej przygotowali utwory zarówno własne jak i uznanych twórców m.in. Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha Młynarskiego. W sobotę, 19 marca, w godzinach od 16:00 do 20:00 prezentować się będą zgłoszeni do Festiwalu wykonawcy. Natomiast już o 10:00 na scenie zobaczymy uczestników, którzy zgłosili się do kat. recytacji. Tam m.in. usłyszymy fragmenty utworów Adama Mickiewicza, Olgi Tokarczuk, wiersze Haliny Poświatowskiej. Całość potrwa do godziny 14:00.

- Świetne teksty i doskonałe kompozycje muzyczne - od zawsze uczestnicy Festiwalu udowadniają, jak wyśmienicie można połączyć słowo i muzykę — mówią organizatorzy. – Dlatego też już dziś zapraszamy wszystkich elblążan, którzy chcieliby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, na bezpłatne przesłuchania zgłoszonych do Festiwalu artystów. Wszystkie występy będzie można zobaczyć w sobotę, 19 marca. Scena na Piętrze będzie areną artystycznych zmagań recytatorów, w Galerii Nobilis zaprezentują się wykonawcy piosenki poetyckiej. W jury Festiwalu zasiądą w tym roku: Monika Kowalczyk – Kogut, Jarosław Wasik, Krzysztof Ogłoza – dodają organizatorzy.

Kulminacyjnym punktem XXIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” będzie koncert Michała Bajora. Tym razem artysta postanowił przemieszać swoje muzyczno włosko-francuskie fascynacje, które w większości pierwszy raz nagrał na płycie i zbudował z nich koncert. To bardzo zróżnicowany recital, od przejmującej „Je suis malade” Dalidy, przez kolorowe „Couleur cafe” Gainsburga , czy roztańczone „Quando, quando”, aż po dramatyczny „Hymn miłości“ Edith Piaf. Piosenki w świetnych, większości nowych tłumaczeniach Rafała Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi. W stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego i z udziałem wspaniałych muzyków.

Miejsce: Duża Sala Kina Światowid

20 marca (niedziela), godz. 17:00

Bilety w cenie: 100 zł

Bilety można nabyć:

-> online - https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=15088

-> w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

-> w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Patronem medialnym Festiwalu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl