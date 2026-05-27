 Ogrody Polityki 2026: wydarzenia artystyczne

Tegoroczna artystyczna część Festiwalu Ogrody Polityki (12-14 czerwca) to spotkania z twórcami, którzy nie uznają kompromisów i potrafią zamieniać scenę w przestrzeń prawdziwych emocji. W programie znajdą się wydarzenia błyskotliwe, poruszające i pełne inteligentnego humoru – koncerty, performanse i spektakle tworzone przez artystów o wyjątkowej charyzmie i niepodrabialnym stylu. Publiczność czekają wieczory pełne energii, wzruszeń, ironii i artystycznej jakości na najwyższym poziomie.

12 czerwca (piątek), godz. 20:00

Maja w Ogrodach – koncert z okazji 18. urodzin Ogrodów Polityki w Elblągu – Maja Kleszcz z zespołem

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7

Są głosy, które rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Głosy, które nie próbują przypodobać się publiczności, tylko opowiadają historie – mocno, prawdziwie i bez kompromisów. Maja Kleszcz to jedna z najbardziej wyrazistych i wszechstronnych polskich artystek. Wokalistka, producentka muzyczna, autorka muzyki teatralnej i filmowej, laureatka Fryderyka 2023, od lat zachwyca publiczność swoim niepowtarzalnym głosem i sceniczną charyzmą. To artystka, która swobodnie porusza się między bluesem, jazzem, muzyką alternatywną i teatrem. Współtworzyła legendarną Kapela ze Wsi Warszawa, koncertowała w kilkudziesięciu krajach świata, a później stworzyła własny, całkowicie autorski muzyczny język. Interpretowała teksty Agnieszki Osieckiej, śpiewała utwory Ewy Demarczyk, współpracowała z Bogdanem Loeblem i tworzyła muzykę do spektakli teatralnych oraz filmów. Jej artystyczna droga to nie tylko koncerty i nagrody, ale także dziesiątki spektakli teatralnych, kompozycje sceniczne i filmowe oraz współpraca z najwybitniejszymi twórcami polskiego teatru. Niezależnie od formy – zawsze pozostaje artystką totalną, intensywną i autentyczną. Koncert „Maja w Ogrodach” będzie wyjątkowym wydarzeniem – celebracją muzyki, emocji i 18. urodzin Festiwalu Ogrody Polityki. To wieczór dla tych, którzy szukają w muzyce czegoś więcej niż tylko dźwięków.

Bilet: 70 zł do kupienia w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7

13 czerwca (sobota), godz. 20:00

Klub Komediowy z Tomaszem Stawiszyńskim – spektakl improwizowany

Czy filozof może rozśmieszyć publiczność? A improwizatorzy zmienić poważne rozważania o świecie w błyskotliwą komedię? To spotkanie udowodni, że filozofia i humor mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Do Elbląga przyjeżdża warszawski Klub Komediowy – jedna z najbardziej oryginalnych scen komediowych w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2014 roku. Tworzą spektakle improwizowane, kabaret literacki, stand-upy i kultowe dubbingi, a do wspólnych występów zapraszają osoby ze świata kultury, sztuki i mediów. Tym razem gościem specjalnym będzie Tomasz Stawiszyński – filozof, eseista i autor bestsellerowych książek, m.in. „Czynnik alchemiczny”, „Ćwiczenia z dysonansu”, „Powrót fatum” czy „Co robić przed końcem świata”. Znany z błyskotliwych komentarzy do współczesności i umiejętności opowiadania o sprawach ważnych w sposób przystępny, inteligentny i pełen ironii. Co wydarzy się na scenie? Tego nie wie nikt – bo wszystko powstanie na żywo. Improwizatorzy Klubu Komediowego wykorzystają inspiracje, skojarzenia i opowieści Tomasza Stawiszyńskiego, by stworzyć jedyny w swoim rodzaju spektakl. Będzie absurdalnie, inteligentnie, filozoficznie i bardzo śmiesznie. To wieczór dla tych, którzy lubią zarówno śmiać się do łez, jak i zadawać sobie pytania o sens świata.

14 czerwca (niedziela), godz. 18:00

Romeo i Julia żyją – koncert Arka Jakubika

Czy Romeo i Julia mogą spotkać się po latach? I czy największa historia miłosna świata może zamienić się w pełną humoru, emocji i muzyki opowieść o życiu po czterdziestce?

Na scenie wystąpi Arkadiusz Jakubik z autorskim projektem „Romeo i Julia żyją” – niezwykłym muzycznym performansem teatralno-filmowym. To wydarzenie wymyka się prostym definicjom. Jest jednocześnie spektaklem, koncertem, opowieścią filmową i muzycznym widowiskiem. W warstwie fabularnej „Romeo i Julia żyją” to melodramatyczno-komediowa opowieść o miłości, napięciach, przypadkach i drugich szansach. Arkadiusz Jakubik zabiera publiczność do małego miasteczka i snuje historię o Romeo i Julii po czterdziestce – historii pełnej wzruszeń, humoru i nieoczywistej czułości. A wszystko to z happy endem. To będzie wieczór dla tych, którzy lubią kino, teatr i muzykę spotykające się w jednym, intensywnym doświadczeniu.

