OLĘDZKA w klubie Mjazzga

PRZELOT TOUR to jesienna trasa promująca debiutancki album utalentowanej artystki OLĘDZKA! Dzwięki z płyty "Motyli Sen" zagoszczą w klubie Mjazzga już 10 listopada.

"Motyli Sen" to nie tylko album muzyczny, to prawdziwe laboratorium emocji, wyobrażeń i fantazji, które opływają wokół doświadczeń samej artystki, Julii Olędzkiej-Zienkowskiej. Julia w swoich tekstach często opowiada o rzeczywistości w sposób refleksyjny, prowadząc dialog z własnym wewnętrznym głosem. Co zaskakujące, mimo różnorodności podejmowanych tematów, jej twórczość emanuje spójnością, a utwory łączą się ze sobą jak kawałki jednej wielkiej, muzycznej opowieści.

Warto zaznaczyć, że producentem tego muzycznego arcydzieła jest Michał Zienkowski. Podczas koncertu, OLĘDZKA będzie miała wsparcie utalentowanego zespołu, w składzie którego znajdują się:

Mikołaj Basiukiewicz - instrumenty klawiszowe

Michał Zienkowski - gitara

Łukasz Łapiński - perkusja

OLĘDZKA, czyli Julia Olędzka-Zienkowska, to charyzmatyczna wokalistka młodego pokolenia, autorka tekstów i kompozytorka. Jej talent doceniło nie tylko jury "MAM TALENT", ale także zdobyła Grand Prix na "Hoffer Superhit Festival" oraz laureatką wielu innych konkursów wokalnych. Julia współpracowała także z największymi stacjami telewizyjnymi, co tylko potwierdza jej niekwestionowany status scenicznej gwiazdy.

Koncert OLĘDZKI odbędzie się w Elblągu, w klubie Mjazzga 10 listopada o godz. 20. Wjazd na koncert w cenie 30 złotych.

Nie możecie przegapić tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego! Jeśli chcecie poczuć klimat "Motyli Snu" na żywo, koniecznie sprawdźcie OLĘDZKĘ podczas jej PRZELOT TOUR.

Bilety dostępne tutaj lub w dniu koncertu na miejscu.

A jeśli chcecie się zanurzyć w świat OLĘDZKI jeszcze przed koncertem, sprawdźcie jej utwory na Spotify.