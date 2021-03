Ona pisze... on zabija

- "Jej słowa, jego czyny" została zakwalifikowana jako kryminał, jest tam trochę erotyki, trochę tajemnicy, trochę zabójstw - mówi pochodząca z Pasłęka Agnieszka Malinowska, której pierwsza książka trafiła właśnie do przedsprzedaży. Bohaterką książki jest Zuzanna... autorka kryminałów.

- Wszystko kręci się wokół tego, że dziewczyna, która pisze kryminały, pisze o morderstwach, spotyka na swojej drodze mężczyznę, który naprawdę zabija – tłumaczy autorka. Agnieszka Malinowska podkreśla, że główna bohaterka musi zmierzyć się z konfliktem wewnętrznym, bo z Robertem zaczyna łączyć ją uczucie. Jak potoczy się ich relacja, muszą się już przekonać sami czytelnicy.

- Nie wiem jeszcze, co będzie dalej, być może powstania druga część? Chciałabym napisać kontynuację – zaznacza Agnieszka Malinowska.

Autorka na co dzień pracuje w salonie jubilerskim w Trójmieście. Skąd pomysł na wydanie książki?

- Pisałam właściwie od dziecka, do szuflady. Kiedy przyszedł pierwszy lockdown, wycięgnęłam to wszystko i przewertowałam. Uświadomiłam sobie, że w zasadzie napisałam kompletną książkę. Napisałam do wydawnictwa Novae Res z Gdyni, nie robiłam sobie wielkich oczekiwań. Zdawałam sobie sprawę, że jestem totalnym debiutantem, a jednak po kilku tygodniach dostałam odpowiedź, że są zainteresowani. Bardzo cieszy mnie sama forma wydania, mogłam wybrać dwie okładki przygotowane przez wydawnictwo, pierwsza propozycja od razu wpadła mi w oko: są tu elementy istotne z punktu widzenia historii, między innymi znajdująca się na okładce altanka.

Agnieszka Malinowska jest związana z Elblągiem.

- Od dziecka jeździłam na różne wyjazdy do Elbląga, a gdy szłam na studia, wybrałam filologię polską w elbląskiej PWSZ. Na początku byłam na specjalizacji języki obce w biznesie, potem stwierdziłam, że to nie to i przeszłam na specjalizację dziennikarską. Dzięki studiom uświadomiłam sobie, że chciałabym pisać, nabrałam też pewnej ogłady w tej sztuce. Miło wspominam ten czas, zwłaszcza turbinalia – zaznacza.

"Czy Robert okaże się jednym z tych zabójców, o których nieustannie rozmyśla Zuzanna? Dlaczego zabija? Czy będzie potrafił przestać, kiedy w tej precyzyjnie zaplanowanej rozgrywce pojawi się miłość?"- brzmi opis książki przygotowany przez wydawcę. Jak potoczy się historia bohaterów, będzie można sprawdzić 19 kwietnia, gdy "Jej słowa, jego czyny" będą miały swoją premierę.