„Opowieść wigilijna” po raz 200. na elbląskiej scenie!

"Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa w reżyserii Czesława Sieńki został wystawiony już 200. raz na deskach elbląskiej sceny. Ten niezwykły wynik świadczy o tym, jak bardzo historia Ebenezera Scrooge’a (wspaniała rola Lesława Ostaszkiewicza od 2007 r.) porusza serca widzów, niezależnie od upływu czasu.

Premiera "Opowieści wigilijnej" w elbląskim Teatrze miała miejsce w 2007 roku. Od tamtej pory spektakl stał się nieodłącznym elementem świątecznego repertuaru, przyciągając młodszych i starszych widzów. Historia o przemianie człowieka, o wartości przyjaźni i miłości, wciąż porusza i inspiruje.

200 przedstawień to nie tylko liczba, to przede wszystkim dowód na to, że dobre sztuki nigdy nie wychodzą z mody. Zapraszamy do Teatru!