„Opowieści raczej nierealne'' wystawa malarstwa w „Światowidzie”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 30 listopada (środa) o godz. 18 na wernisaż malarstwa Bogusława Gromadzkiego pt. „Opowieści raczej nierealne''. Wstęp wolny!

Co autor wystawy pisze o sobie?

Ze sztuką jestem związany od wielu lat. W zasadzie od młodości. Fascynacji tej nigdy nie traktowałem jako profesji. Nigdy nie ulegałem pokusom podążania za modą i nowymi trendami. W swoich pracach swobodnie tworzyłem nierealne opowieści, szukając nowych form i rozwiązań.

Czasami przychodziła i przychodzi potrzeba weryfikacji takich działań. To czas pokazania publiczności prac na wystawie. To czas wysłuchania opinii, nawet tych krytycznych. Wtedy wiem, co mam dalej robić. To jest niezwykle cenne.

Na wystawie znajdują się głównie obrazy malowane akrylem i olejem. Ale swoje opowieści realizowałem także w technikach rysunkowych i rzeźbie. Ponadto tworzę instalacje w ogrodzie stosując w nich rzeźby i własnoręcznie formowane drzewka i krzewy.

Swoje prace wielokrotnie wystawiałem indywidualnie, jak również uczestniczyłem w wystawach zbiorowych.

Często swoje działania pokazuję na moim profilu facebookowym.



Wystawa malarstwa ,,Opowieści raczej nierealne''

Termin wernisażu: 30 listopada, godz. 18

Miejsce: II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu



Wystawa będzie czynna do 8 stycznia, w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Wstęp wolny.