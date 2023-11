Oprowadzanie kuratorskie i finisaż w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie oraz na finisaż wystawy NOMADE BIENALE POLAND 2023 - BESTIA W OGNIU.

Wystawa to międzynarodowy projekt, do którego zostali zaproszeni wybitni oraz doświadczeni artyści i artystki z Ameryki Południowej, Europy i Azji, realizujący swoje dzieła in-situ, w odniesieniu do aktualnych i znaczących problemów otaczającej rzeczywistości.

W programie:

18 listopada 2023

13:00 - Oprowadzanie kuratorskie (Maciej Olewniczak)

26 listopada 2023

18:00 Oficjalne zakończenie wystawy

18:15 Marcin Dymiter “DŹWIĘK W RUCHU_02: circles / ovals / ellipses” (Działanie performatywno-społeczne angażujące uczestników finisażu)

18:40 Adam Klimczak – Performance odnoszący się do pracy „Nisza pamięci”, która znajduje się w Prezbiterium Galerii EL

19:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie (Maciej Olewniczak, Arkadiusz Sylwestrowicz)

