Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę, 7 marca, w godz. 12-13.30 na oprowadzanie kuratorskie po wystawie zbiorowej "We can’t build what We can’t imagine". Oprowadzać będzie współkuratorka wystawy Emilia Orzechowska. Wstęp wolny.

"Wystawa We can’t build what we can’t imagine stawia pytanie o kondycję naszej wyobraźni – jednego z najważniejszych narzędzi sztuki i komunikacji. To właśnie dzięki niej możemy wychodzić poza oczywistość i otwierać przestrzeń dla nowych wizji przyszłości.

Afroamerykańska pisarka science fiction i badaczka archiwów Walidah Imarisha przypomina, że marzenia o przyszłości są zapisane w przeszłości. Archiwa przechowują dawne wizje i pomysły, które wciąż mogą nas inspirować. „Jaką mądrość i wiedzę zawiera przeszłość, która pomoże nam zbudować przyszłość?” – pyta Imarisha. Sięganie do archiwów staje się więc nie tylko możliwością, lecz także obowiązkiem, jeśli chcemy kształtować własne obrazy tego, co nadchodzi.

Zaproszeni do udziału artyści potraktowali „archiwum” jako źródło inspiracji, tworząc prace ukazujące, że dawne narracje mogą otwierać drogę do nowych wyobrażeń. W epoce nadmiaru obrazów, informacji i katastrof – zarówno realnych, jak i cyfrowych – wyobraźnia przestaje być schronieniem, a staje się polem bitwy. Tytuł wystawy brzmi jak dramatyczna diagnoza naszych czasów: mamy wizje lepszego świata, ale coraz trudniej je urzeczywistnić z powodu kryzysu wyobraźni – jednej z najgroźniejszych form współczesnego zaniechania i znieczulenia." - czytamy na stronie internetowej Centrum Sztuki Galerii EL.

Artyści: Jędrzej Bednarski, Filip Čapek, Dariusz Fodczuk, Aneta Grzeszykowska, Blanka Kirchner, Kamil Kuskowski, Artur Malewski, Krzysztof Maniak, Anna Orlikowska, Magdalena Pela, Marcin Polak, Jaroslav Prokeš, Joanna Rajkowska, Daniel Rumiancew, Natalia Skorupa, Mikołaj Tomczak, Petra Vlachynska, Karolina Wiktor

Wizytówką wizualną wystawy jest projekt Karoliny Wiktor, który również jest jej częścią.