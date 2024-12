Orkiestra przybliżyła nas do świąt

Teatr im. A. Sewruka w sobotni wieczór rozbrzmiewał kolędami. Grupa muzyków na czele z Pawłem Stankiewiczem i Aurelią Luśnią wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną wprowadzili wypełnioną do ostatniego miejsca widownię w świąteczny klimat. Publiczność miała okazję wysłuchać kolęd w zaskakujących aranżacjach i śpiewać razem z artystami. Zobacz zdjęcia.

Śpiewaczka Aurelia Luśnia i kompozytor oraz gitarzysta Paweł Stankiewicz to artystyczne małżeństwo, które z pomocą znajomych muzyków oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Radosława Dronia zaprosiło publiczność do świątecznego muzycznego stołu. Głównym daniem były znane polskie, i nie tylko, kolędy jak „Bóg się rodzi” „Przybieżeli do Betlejem” czy „Lulajże Jezuniu” przygotowane przez Pawła Stankiewicza w zaskakujących aranżacjach z użyciem gitar, mandoliny czy nawet ukulele. Na deser widzowie usłyszeli trzy świąteczne piosenki, w tym nawiązującą do tytułu koncertu „Idą święta” czy jedyny w tym zestawie anglojęzyczny utwór „Christmas cracker”, opowiadającą o jednym ze świątecznych zwyczajów w Wielkiej Brytanii. A między kolejnymi porcjami tej muzycznej uczty artyści dzielili się swoją wrażliwością.

Publiczność nie tylko słuchała, ale także chętnie śpiewała razem z artystami, do czego sami namawiali niemal od początku koncertu. Wszyscy (śpiewali też muzycy EOK) stworzyli naprawdę świąteczny nastrój, więc nic dziwnego, że bez bisu publiczność muzyków ze sceny nie wypuściła.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej