Osada Truso w filmowym kadrze

Planowanej produkcji filmów o Truso była poświęcona dzisiejsza (6 maja) konferencja prasowa w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Trwa internetowa zrzutka, która ma na celu wsparcie inicjatywy.

Pomysłodawcą przygotowania filmów o Truso jest Sławomir Malinowski.

- Zaproponował nam on stworzenie 5 filmów dokumentalnych opowiadających o wynikach badań w Truso – mówił dyrektor elbląskiego muzeum, Lech Trawicki. Przypomnijmy, ze od odkrycia osady przez dr. Marka Jagodzińskiego mija w tym roku 40 lat. - 40 lat badań, mamy monografię, materiały opracowane przez najlepszych specjalistów – zaznaczył Lech Trawicki. - Czas na pokazanie tego w formie filmów. Rozpoczęliśmy poszukiwanie środków, zaczęliśmy od internetowej zrzutki, jednocześnie staramy się znaleźć inne źródła finansowania w postaci grantów, projektów – podkreślił.

- O tym, że filmy mają powstać, z panem Markiem Jagodzińskim rozmawialiśmy już 20 lat temu – podkreślił Sławomir Malinowski. - Niestety nikt nie był tym zainteresowany, co wydaje się dosyć dziwne, bo dzięki takiej historii można cudownie promować Elbląg i region. Próbujemy teraz, ponieważ teraz jest okrągła, 40 rocznica odnalezienia Truso. Chcemy zrobić 5 dokumentalnych, ale fabularyzowanych filmów z udziałem grup rekonstrukcyjnych, profesjonalnych aktorów, w miarę naturalnych scenografii. Ma być w nich mało „gadających głów”, dużo akcji – podkreślił. Dodał też, że choć w Elblągu i okolicach mieszkańcy mają wiedzę o Truso, to jednak w Polsce już niekoniecznie. - Powinniśmy się pochwalić tym, co mamy cudownego w okolicach Elbląga, tak jak Biskupin. Stąd pomysł realizacji tych filmów.

Koszt produkcji jednego z 5 filmów miał wynieść ok. 40 tys. zł., co wiąże się z gażami aktorskimi, koniecznością wyjazdów, honorariami dla grup rekonstrukcyjnych, montażem, profesjonalnym sprzętem, wynajęciem lokacji itd.

- To cała oprawa logistyczna, aktorska, postprodukcyjna, która już w granicach tych 40 tys. się nie mieści – podkreślił Sławomir Malinowski. Stąd konieczność pozyskiwania innych możliwych źródeł finansowania.

Internetowa zrzutka ma umożliwić śledzenie postępów w zbieraniu potrzebnych środków wszystkim zainteresowanym. Osoby, które zdecydują się wesprzeć inicjatywę, mają być na bieżąco informowane o realizowanych pracach, otrzymywać dostęp do zdjęć z planu i spotów dotyczących poszczególnych odcinków.

Filmy mają być kręcone w jakości 4K, co poskutkuje ich prezentacją w telewizji w formacie HD. Długość każdej produkcji ma wynieść 30 minut, co umożliwi pokazanie ich w czasie szkolnych lekcji historii. Narratorem i filmowym przewodnikiem będzie odkrywca Truso, dr Jagodziński.

- Warto przypomnieć, że od 1982 do 1985 r. badania dotyczące Truso prowadził i finansował Wojewódzki Konserwator Zabytków, muzeum przejęło je dopiero później. Konserwatorem była wtedy pani Maria Lubocka-Hoffmann – podkreślił archeolog. - Sam pracowałem wtedy w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków – wspominał. Zaznaczył też, że filmy będą stanowić okazję do bliższego poznania historycznych postaci, takich jak Alfred Wielki czy Wulfstan.

Dr Jagodziński podkreślał też, że okres wikiński wciąż jest mało znany, niejako pomijany w nauce w szkole, gdzie więcej nacisku kładzie się na starożytność czy panowanie Piastów.

Filmy prawdopodobnie ukażą się najpierw w telewizji Planet+, która wstępnie wyraziła zainteresowanie emisją, być może będą też emitowane w ramach Stowarzyszenia Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych. To jednak plany na przyszłość, które skonkretyzują się, gdy prace nad filmami będą bliższe ukończenia. Projekt realizuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Stowarzyszenie Tezaurus, Leader Film, Grupa Truso i Fundacja Bursztynowy Port.

- Marzy nam się, żeby stanie się partnerem (w realizacji filmów - dop. red.) - stało się ambicją każdego elblążanina - podkreślił Sławomir Malinowski.

Szerzej o planowanych produkcjach opowiemy także w najbliższym odcinku cyklu portEl.pl Truso: Śladami wikingów.