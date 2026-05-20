Osiecka i Tym na deskach Sewruka

Na piątek (22 maja) elbląski Teatr im. Aleksandra Sewruka przygotował kolejną premierę. „Tym razem Osiecka” to koncert, podczas którego usłyszymy nie tylko utwory Stanisława Tyma i Agnieszki Osieckiej, ale również Andrzeja Jareckiego oraz Zofii Urban. Zdjęcia.

W spektaklu obejrzymy i posłuchamy: Magdaleny Fennig-Rusinowskiej, Małgorzaty Jakubiec-Hauke, Pauliny Lubowieckiej i Marty Piętki, a wyreżyserowała go Magdalena Smalara.

- Stanisław Tym był dyrektorem elbląskiego teatru przez chwilę, w latach 80. Stąd wziął się Tym, a Agnieszka Osiecka jest niewyczerpanym źródłem dobrych piosenek dla śpiewających kobiet. Oboje spotkali się w Studenckim Teatrze Satyryków w Warszawie – mówi Magdalena Smalara.

Koncert składa się z dwóch części: w pierwszej usłyszymy piosenki Studenckiego Teatru Satyryków, w drugiej Agnieszki Osieckiej.

- To koncert wspaniałych, znanych utworów, których państwo z przyjemnością wysłuchacie, ale też zaskoczymy takimi, jakie zapewne są mniej znane. Są jeszcze bilety na spektakl – mówi Paweł Kleszcz, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Twórcy zapowiadają wieczór pełen humoru, świeżości i zupełnie nowych aranżacji muzycznych, dzięki którym klasyczne teksty wybrzmią współcześnie. Za kierownictwo muzyczne i aranżacje wokalne odpowiada Urszula Borkowska, natomiast Anna Grabowska za przygotowanie wokalne aktorek. Zespół muzyczny w składzie: Mikołaj Basiukiewicz, Michał Dreger, Krzysztof Narodowski.

Premiera 22 maja, godz. 19 na Małej Scenie.


