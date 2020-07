„Oskar dla Emily” w Bażantarni

XXIII Letni Salon Muzyczny – Bażantarnia 2020 przekroczy w ostatnią niedzielę lipca półmetek. Tym razem organizatorzy: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na komedię duetu niemieckich dramaturgów Folkera Bohneta i Alexandra Alexa "Oskar dla Emily" w przekładzie Jacka Kaduczaka, w konwencji „sceny przy stoliku”.

"Oskar dla Emily" to historia o wspólnym starzeniu się dwojga ludzi połączonych tą samą pasją. To dynamiczna i dowcipna opowieść o szacunku i miłości, ale bez sentymentalizmu. Co czują do siebie po 45 latach wspólnego życia małżonkowie? Czy jest to rutyna i śmiertelna nuda, a może rozczarowanie i obojętność? Możliwości są nieograniczone. Bohaterowie to Emily i Henry, para starych, niespełnionych aktorów. Marzyli o filmie, sławie i willi w Beverly Hills. Co mają? Kto jest źródłem ich radości? Kim jest Jeff: czy tylko dostawcą jedzenia i wdzięcznym słuchaczem? Wszystkie tajemnice zostaną wyjaśnione już 26 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej w Bażantarni za sprawą aktorów elbląskiego Teatru. W muszli koncertowej spotkamy się z Marią Makowską- Franceson, Jerzym Przewłockim i Mikołajem Ostrowskim.

Maria Makowska-Franceson jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracowała m.in. w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze, Teatrze im. W. Horzycy Toruniu, Teatrze im. J. Szaniawskiego w Płocku. Otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową Zasłużonego dla Kultury Polskiej (2007), Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, (2011), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).

Jerzy Przewłocki w roku 1976 uzyskał tytuł Aktora Dramatu. Pracował w Teatrze im. J. Solskiego w Tarnowie, Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrze Polskim w Szczecinie, Teatrze Dramatycznym w Legnicy, Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W Teatrze im. A. Sewruka od 1996 r. Otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000), Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).

Mikołaj Ostrowski jest absolwentem Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Współpracował z Teatrem Komedii Valldal i Teatrem im. D. Baduszkowej w Gdyni. W elbląskim teatrze od 2016. Laureat tegorocznej nagrody „Aleksandry 2020” w kategorii „Męska rola roku” za rolę Mistrza Ceremonii w spektaklu „Cabaret”

Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Cleaner; Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso oraz RMF Classic - współpraca redakcyjna

Początek koncertów godz. 17.00

Przypominamy też o obowiązującym limicie widzów (150 osób), obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans 2 metrów, ograniczenie przestrzeni widowni, odrębne wejście i wyjście.

