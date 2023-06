Ostatni akord festiwalu

Dobiegł końca I Elbląski Festiwal Organowy. Ostatnim jego akordem był występ Aleksandry i Patryka Podwojskich. Zobacz zdjęcia.

Organizatorami festiwalu jest Elbląskie Towarzystwo kulturalne i parafia św. Wojciecha w Elblągu. Kolejne koncerty przyciągnęły do świątyni przy ul. Wiejskiej wielu miłośników muzyki, nie inaczej było wczoraj (4 czerwca). Muzyczne spotkanie poprowadził Bartosz Skop, główny inicjator wydarzenia, który przedstawił sylwetki artystów.

- Wystąpi przed państwem duet artystyczny, ale także życiowy – podkreślił. - Aleksandra Podwojska ukończyła szkołę muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie gitary, swoją dalszą karierę muzyczną związała jednak ze śpiewem solowym. Jest absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego. W swoim repertuarze posiada utwory muzyki dawnej i współczesnej - podkreslił Bartosz Skop. - Patryk Podwojski w 2018 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie organów prof. Romana Peruckiego oraz dr hab. Hanny Dys. W 2021 roku ukończył kolejne studia w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena na Universität der Künste w Berlinie. W latach 2015- 2021 pełnił funkcję organisty Archikatedry w Gdańsku-Oliwie. Brał udział w licznych konkursach organowych, m.in. Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie, którego został laureatem.

Fot. Mikołaj Sobczak

Jak podkreślił kierownik artystyczny festiwalu, wczorajszy koncert miał oscylować wokół znanych motywów, do których na przestrzeni wieków kompozytorzy tworzyli dzieła "często wyjątkowe i niepowtarzalne". Wieczór otworzył utwór "Ave Maria" Bacha i Gounoda.

- W jednym utworze mamy dwóch autorów, który dzieli ponad 100 lat – podkreślił Bartosz Skop. - Melodia do "Ave Maria" została napisana przez Charlesa Gounoda, francuskiego kompozytora organowego, w 1859 roku, jako głos solowy do skomponowanego 137 lat wcześniej preludium C-dur Johanna Sebastiana Bacha – tłumaczył.

Melomani mogli podczas wczorajszego wieczoru wysłuchać także m. in. improwizacji na temat pieśni "Jezu ufam Tobie" i hymnu "Bogurodzica". Był też m.in. Crucifixus z małej mszy Rossiniego czy "Ave Maria" autorstwa Luigiego Luzziego.

Podczas wcześniejszych koncertów Elbląskiego Festiwalu Organowego przed publicznością wystąpiła łotewska organistka i kompozytorka Renāte Stivriņa oraz Krzysztof Urbaniak, kierownik Katedry Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Bohaterem wszystkich trzech koncertów był bez wątpienia instrument, tzn. znajdujące się w kościele św. Wojciecha organy zbudowane przez firmę Eduarda Witteka w 1903 r.

- Są one niewielkie, ale wartościowe. Posiadają 16 głosów, czyli palet barwowych, które można ze sobą dowolnie łączyć. Obecnie instrument ten jest jedynym zachowanym ze zbioru organów elbląskich sprzed 1945 roku. Jest to oczywiście zabytek, organy reprezentują styl romantyczny kręgu niemieckiego. Świetnie nadają się do organizacji koncertów – tłumaczył Bartosz Skop w zapowiedziach festiwalu.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym wydarzenia.