Ostatni piątek w kinie Światowid

W związku z zapowiadanym przed rząd wprowadzeniem szczególnych obostrzeń w województwie warmińsko – mazurskim kino Światowid będzie czynne tylko do piątku. Potem kino zostanie zamknięte na okres obowiązywania obostrzeń. Co będzie można zobaczyć?

Palm Springs

Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.

Reżyseria: Max Barbakow

Obsada: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

Produkcja: USA 2020

Czas: 90 min.

Helmut Newton. Piękno i bestia

Geniusz fotografii? Wizjoner z piekła rodem? Zwykły skandalista? Kim był Helmut Newton, autor kultowych, przesiąkniętych erotyzmem kobiecych aktów? Sposób, w jaki portretował kobiety, nadal prowokuje do pytania: czy były one podmiotami, czy przedmiotami? Zaskakujący obraz Helmuta Newtona ujawniają fotografowane przez niego top modelki, gwiazdy i aktorki. Catherine Deneuve, Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Claudia Schiffer – portretowane portretują i odkrywają przed nami prawdę.

Reżyseria: Gero von Boehm

Produkcja: Niemcy 2020

Czas: 93 min





Ściana cieni

We wschodnim Nepalu znajduje się jedna z ostatnich świętych gór Szerpów, Kumbhakarna, nazwana tak na cześć mitycznego giganta, który przez pół roku spał, a potem w wielkim głodzie pożerał wszystko, co stanęło mu na drodze. Ochroną świętego oblicza Kumbhakarny zajmują się buddyjscy mnisi i Szerpowie z wioski u podnóża góry. Tymczasem w zachodnim świecie Khumbakarna znana jest jako „Jannu” i słynie z niezdobytej wschodniej ściany, jednego z najtrudniejszych wyzwań we współczesnym alpinizmie. Jannu sięga niemal ośmiu tysięcy metrów. Akcja filmu rozpoczyna się w wiosce Kambachen (4 000 metrów n.p.m.), gdzie trzyosobowa rodzina Szerpów mieszka w jednej izbie. Ojciec rodziny, Nada, od lat pracuje jako tragarz wysokościowy na wyprawach. To ich jedyne źródło dochodu. Nada ma na swoim koncie dziewięciokrotne zdobycie Everestu, dwa razy był na szczycie Kanczendzongi (trzecim najwyższym szczycie świata) oraz kilka razy na Czo Oju. Jego żona Dżumdo też od czasu do czasu dorabia, nosząc ciężkie pakunki alpinistów i turystów. Ich kilkunastoletni syn Dawa chce zostać lekarzem, jednak koszty szkoły medycznej znacznie przekraczają możliwości rodziców. Jeśli nie znajdą sposobu na jej finansowanie, chłopiec będzie musiał, tak jak oni, asystować wyprawom himalajskim. Pewnego dnia Nada dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę. Jeśli się zgodzi, będzie to oznaczało złamanie tabu i narażenie się na gniew bogów. Ale ta wyprawa to również szansa na zarobienie pieniędzy na edukację Dawy.

Reżyseria: Eliza Kubarska

Produkcja: Polska, Niemcy, Szwajcaria, 2020

Czas: 98 min

Filonek bezogonek

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. Zwłaszcza w zupełnie obcym miejscu! Czy zagubiony Filonek odnajdzie się wśród obcych w wielkim mieście? Bycie innym to na szczęście nie tylko trudności!

Kiedy w domu Birgitty pojawia się kotek – Filonek, dziewczynka nie posiada się z radości. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się w lesie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi go do wielkiego miasta, gdzie poznaje całą zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie się ktoś, kto wskaże mu drogę do domu? Jednak zanim to nastąpi Filonek stanie się gwiazdą estrady, pomoże kociakom w tarapatach, zaprzyjaźni się z pewną siebie Mają i stanie oko w oko z gangiem psów.

Reżyseria: Christian Ryltenius

Produkcja: Szwecja 2020

Czas: 67 min