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Ostatnia sesja jazzowa z letniej serii

 Elbląg, Ostatnia sesja jazzowa z letniej serii

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na ostatnią jam session w ramach projektu Jazzowy Elbląg 2026. Nie będzie to ostatni wieczór z improwizowanym jazzem, gdyż za dwa tygodnie rozpocznie się Jesień Jazzowa, która obejmie 3 jam session, Zaduszki Jazzowe i koncert świąteczny.

W czwartek zagrają uzdolnieni młodzi artyści: Miłosz Chmura - gitara, Dawid Kamiński - pianino, Kamil Hajduk - kontrabas i Michał Korsak - perkusja.

Czwartek 8 października, godz. 19. Wstęp wolny.

Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.


A moim zdaniem...

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