Ostatnia sesja jazzowa z letniej serii

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na ostatnią jam session w ramach projektu Jazzowy Elbląg 2026. Nie będzie to ostatni wieczór z improwizowanym jazzem, gdyż za dwa tygodnie rozpocznie się Jesień Jazzowa, która obejmie 3 jam session, Zaduszki Jazzowe i koncert świąteczny.

W czwartek zagrają uzdolnieni młodzi artyści: Miłosz Chmura - gitara, Dawid Kamiński - pianino, Kamil Hajduk - kontrabas i Michał Korsak - perkusja. Czwartek 8 października, godz. 19. Wstęp wolny. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki