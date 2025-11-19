Ostatnia szansa w tym w roku, by poznać sekret Czaszki z Connemary

Zasiądźcie na widowni z Mickiem, Maryjohnny, Mairtinem i Thomasem, i dajcie wciągnąć się w ich plotki i wspomnienia. To ciekawe jak Wojciech Adamczyk odbił się od słynnej miejscowości Wilkowyje, chociaż może to właśnie dzięki niej tak dobrze wie, jak opowiadać o zwykłych ludziach z humorem i odrobiną szaleństwa.

Bo czy można śmiać się z tego, o czym zwykle milczymy? Czy żałoba może być punktem wyjścia do czarnej komedii? W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu udowadniamy, że tak. Tegoroczna premiera Czaszki z Connemary autorstwa Martina McDonagha, w reżyserii Adamczyka zabiera widzów w podróż do małego irlandzkiego miasteczka, w którym rytm wyznaczają spotkania przy bimbrze, „komentowanie rzeczywistości” i co tygodniowa gra w bingo.

Mick, grabarz z małego miasteczka, co roku ekshumuje ciała, by zrobić miejsce dla kolejnych zmarłych. Tego roku dostaje niewygodne zlecenie. Wśród grobów przeznaczonych do likwidacji, znajduje się mogiła jego żony, która zmarła kilka lat wcześniej w nie końca jasnych okolicznościach. Przez siedem lat historia jej śmierci zdążyła obrosnąć plotkami, urastając do rangi lokalnej legendy. Albo najczęściej powtarzanej plotki Connemary. Mick staje twarzą w twarz z przeszłością i historiami krążącymi na jego temat, których nie był do końca świadomy. Adamczyk znany z Rancza, ale też z doskonałego wyczucia komediowego rytmu, prowadzi tę opowieść jak thriller z elementami czarnego humoru. Scenografia Katarzyny Adamczyk i muzyka Piotra Salabera dopełniają mroczno-poetyckiego klimatu.

Na scenie czwórka znakomitych aktorów: Maria Makowska-Franceson, Dariusz Siastacz, Marcin Tomasik i gościnnie Michał Królikowski. Tworzą postaci pełne sprzeczności, jednocześnie śmieszne i tragiczne, budzące współczucie i złość. Spektakl doprowadza publiczność do niewygodnej sytuacji, w której może nie wypada się śmiać, ale… i tak się śmiejesz. Czaszka z Connemary zaskakuje, rozśmiesza, przeraża. Cały wachlarz niemal skrajnych emocji w dwóch aktach. W listopadzie nie można wybrać lepszego tytułu. Wieczorna słota będzie idealna by poczuć klimat Connemary całym sobą.

„ A SKULL IN CONNEMARA” / „CZASZKA Z CONNEMARY” wystawił po raz pierwszy Druid Theatre Company w koprodukcji z Royal Court Theatre w The Town Hall Theatre, Galway, Irlandia, 3 czerwca 1997 roku, jako cześć Trylogii z Leenane.

„CZASZKA Z CONNEMARY” po raz pierwszy została wystawiona w Royal Court Theatre w Londynie,17 lipca 1997 roku jako część Trylogii z Leenane.