Stypendia dla najzdolniejszych

31 uczniów z podstawówek i szkół średnich odebrało we wtorek (18 listopada) stypendia. Wśród nich byli między innymi laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów. Zdjęcia.

- Program stypendialny ma charakter motywacyjny i skierowany jest do uzdolnionych uczniów klas ósmych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy swoją pracą poszerzają wiedzę poza podstawę programową uzyskując ponadprzeciętne wyniki w edukacji - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

W tej edycji nagrodzono 31 uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne z najwyższymi wynikami w kształceniu w roku szkolnym 2024/2025. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie - laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, którzy jednocześnie osiągnęli średnią ocen na poziomie od 5,20 do 6,0. Każdy ze stypendystów otrzymał grant w wysokości tysiąca złotych. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.