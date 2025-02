Ostatnia szansa! XXVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” - termin zgłoszeń został przedłużony do 1 marca

Organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”, który łączy pokolenia i inspiruje zarówno uczestników, jak i widzów, ogłaszają przedłużenie terminu zgłoszeń. To już ostatnia okazja, aby stać się częścią niezapomnianego wydarzenia artystycznego!

XXVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” to unikalne spotkanie pasjonatów artystycznego wyrazu, do którego zapraszamy uczniów szkół średnich, studentów oraz dorosłych miłośników słowa i muzyki. Festiwal, który niezmiennie budzi emocje, kładzie nacisk na eksplorację uczuć – od miłości i przyjaźni, przez namiętność, aż po bardziej skomplikowane emocje. Wydarzenie to jest nie tylko areną dla artystów, ale również świętem, które wzrusza publiczność swoją autentycznością i kreatywnością.

W ramach tegorocznej edycji uczestnicy rywalizować będą w dwóch głównych kategoriach: recytacji oraz piosence poetyckiej. W drugiej kategorii szczególny akcent położony jest na zgranie literackiego przekazu, muzycznej oprawy i wyrazistej ekspresji scenicznej. Każdy wykonawca ma szansę zaprezentować własną, niepowtarzalną interpretację, co nadaje wydarzeniu niezwykły, osobisty charakter.

Ze względu na zainteresowanie Festiwalem, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 1 marca – to już ostatnia możliwość, by dołączyć do grona uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku zgłoszeń w kategorii piosenki poetyckiej przesłać również tekst wybranego utworu na wskazany adres mailowy: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?” to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim święto sztuki, które integruje środowisko twórcze i przyciąga szeroką publiczność. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą, czy widzem, poczujesz magię tego wydarzenia, gdzie pasja, talent i emocje splatają się, tworząc niezapomniane chwile. W programie przewidziano również liczne atrakcje – od występów uznanych artystów po koncerty, które z pewnością na długo zapadną w pamięć uczestników i gości.

Nie zwlekaj – zgłoś się już dziś i stań się częścią tego inspirującego festiwalu, który każdego roku udowadnia, że sztuka potrafi zmieniać życie!