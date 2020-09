Ostatnia taka muzyczna szansa

W sobotę, 12 września, na elblążan czeka kolejna niespodzianka muzyczna. Tym razem koncert jazzowy i jam session w wykonaniu dziesięcioosobowego big bandu. Ponownie zagrają młodzi elblążanie, którzy na ten dzień przygotowują specjalny program jazzowo-funkowy.

Sobotni koncert odbędzie się pod namiotem na dziedzińcu Galerii EL, gdzie do dyspozycji gości są leżaki, pufy i koce. Zapraszamy serdecznie, bo to chyba ostatnia okazja, by w tym roku posłuchać dobrej muzyki przy dobrej pogodzie.



Sobota, godz.19. Trawnik CS Galerii EL. Wstęp wolny.