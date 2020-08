Ostatnie „Śniadanie na trawie” w Galerii EL

W niedzielę, 23 sierpnia od 10 do 14 Centrum Sztuki Galeria EL po raz ostatni w tym sezonie zaprasza na spotkanie w cyklu „Śniadanie na trawie”. Nie zabraknie atrakcji muzycznych, graficznych i oczywiście kulinarnych.

Dzięki wielkiemu namiotowi, który od jakiegoś czasu stoi na dziedzińcu Galerii EL, niestraszna nam nawet brzydsza pogoda. Dotychczasowe spotkania pokazały, że „Śniadanie na trawie” to trafiona inicjatywa i wiele osób chętnie spędza czas w towarzystwie innych zainteresowanych kulturą podawaną w luźny i relaksujący sposób. Korzystamy z okazji do wspólnej zabawy, słuchamy ciekawych propozycji muzycznych, tworzymy plastyczne ciekawostki pod okiem zaproszonych artystów i oczywiście… jemy. W końcu to śniadanie! Co nas czeka tym razem?

MUZYKA: za część koncertową odpowiadać będzie projekt Thefoggyday. Można się spodziewać połączenia muzyki elektronicznej, ambientu i world music. Prócz tego o dobrą muzyczną wibrację przy pomocy zestawu okolicznościowych winyli zadba niejaki Kierownik.

SZKICOLOGIA: tym razem pieczę nad plastycznymi zajęciami sprawować będzie GORE77. Tytuł spotkania brzmi „Potworne potwory i monstrualne monstra - o potworach w kinie”. Porozmawiamy o genezie i ewolucji wizerunku potwora w kinie od Golem’a do Bloba. Spróbujemy także narysować autorskie monstra (dla młodszych uczestników przygotowano specjalne szablony do wykorzystania, starsi radzić sobie będą raczej bez nich).

KULINARIA – jak zwykle frykasy i ciekawostki eko kulinarne na ciepło i na zimno z ogródka i kuchenki Ditte.

Gościnnie w spotkaniu udział bierze Żak Szkoły dla dorosłych w Elblągu. Przygotowują oni swoje ciekawostki dla uczestników z repertuaru dziedzin, którymi się zajmują (poprzednio można było skorzystać z zabiegu pielęgnacji dłoni woskiem).

Sami przygotowujemy sobie śniadania z przyniesionych produktów lub tych, które będą dostępne w GEL (odwiedzą nas osoby z własnymi przetworami). Weźcie sobie kocyki. Na miejscu do dyspozycji będą pufy i leżaki. Wstęp na „Śniadanie na trawie” jest BEZPŁATNY. Całość realizowana jest dzięki wsparciu Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Życząc jak najwięcej zieleni w sercach, gorąco zapraszamy.