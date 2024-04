Otwarte warsztaty literackie Alternatywnych

W sobotę, 13 kwietnia, w Bibliotece Elbląskiej odbędą się otwarty warsztaty literackie, organizowane przez Stowarzyszenie Alternatywni oraz Alternatywny Elbląski Klub Literacki. Organizatorzy zapraszają osoby chętne do rozwijania się w zakresie samodzielnego, twórczego pisania wierszy i prozy.

- Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w otwartych warsztatach, dołączenia do Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego, by doskonalić swój warsztat pisarski lub choćby poprzyglądać się takiej pracy.

Warsztaty odbędą się w sobotę, 13 kwietnia o godz. 12 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha 3-7.