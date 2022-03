„Over the rainbow” – koncert w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 kwietnia o godz. 19:00 na niezwykły wieczór przepełniony sensualnymi dźwiękami i wyjątkową muzyką. W trakcie wieczoru wystąpi Kinga Szarag, której na scenie towarzyszyć będzie instruktorka wokalna Urszula Zajko - Olejniczak. Koncert to kontynuacja cyklu „Spotkania z muzyką”. Wstęp jest bezpłatny - obowiązują wejściówki do odbioru w kasie CSE "Światowid". Zapraszamy!

„Spotkania z muzyką” – to cykl muzyczny organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, którego celem niezmiennie pozostaje prezentacja i promocja młodych artystów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotowujemy występy instrumentalne, jak i instrumentalno-wokalne.

28 kwietnia w Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, będziemy mieli okazję ujrzeć i usłyszeć młodą, utalentowaną Kingę Szarag oraz jej instruktorkę wokalną Urszule Zajko - Olejniczak. Już sam tytuł koncertu „Over the rainbow” niesie za sobą znacznie większe przesłanie. Jest to myśl przewodnia musicalu, z którego pochodzi ten utwór - trzeba doceniać to co się ma, bo wszystko nagle może nam zostać odebrane. Podczas występu będziemy mieli okazję usłyszeć covery znanych artystów. W repertuarze usłyszymy najpiękniejsze przeboje muzyki rozrywkowej.

Kinga Szarag to 17-letnia laureatka wielu konkursów wokalnych, znajomi mówią o niej „postać sceniczna", sama również nie wyobraża sobie życia bez sceny. Scena to miejsce, które ją bardzo otworzyło i z każdym występem dodaje jej siły i wiary w siebie. Muzyka jest jej inspiracją i największą miłością.

Wstęp jest bezpłatny - obowiązują wejściówki do odbioru w kasie CSE "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30.

Data i godzina: 28 kwietnia | godz. 19.00

Miejsce i organizator: Galeria Nobilis | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

w Elblągu

Zapraszamy!