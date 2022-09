Ożyw obraz

Kolaże, animacje, uprzestrzennianie obrazów pod okiem artystów i wykładowców na uczelniach artystycznych - warsztaty graficzne dla młodzieży to propozycja Regionalnej Pracowni Digitalizacji na weekend – 23 i 24 września. Swoją wiedzą będą się dzielić Maciej Bohdanowicz i Michał GARY Garnowski.

Organizowane przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu warsztaty mają na celu wspieranie idei ponownego wykorzystania graficznego zdigitalizowanych zabytków.

- Chcemy, aby cyfrowe zabytki dostały nowe życie, aby młodzi ludzie wzięli je na warsztat i spojrzeli na nie nowym okiem, nie jak na stare rzeczy w muzealnej gablocie, ale jak na inspirację do ciekawych prac – mówią organizatorzy warsztatów. – Przy okazji, wykonane podczas warsztatów prace, ich autorzy mogą przesłać na konkurs graficzny „ReKREACJE”, który również organizuje Regionalna Pracownia Digitalizacji.

PLAN WARSZTATÓW:

23 września godz. 16-19.30 – collage MACIEJ BOHDANOWICZ

Uczestnicy warsztatu otrzymają podstawy wiedzy technicznej oraz dowiedzą się, gdzie szukać materiałów i jak z nich korzystać zgodnie z prawem. Bazując na niekończących się zasobach archiwalnych znajdujących się w otwartym dostępie w internecie uczestnicy wykonają własne kolaże cyfrowe pod opieką prowadzącego zajęcia.

Maciej Bohdanowicz - doktor sztuk plastycznych, absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, adiunkt w Pracowni Projektów i Działań Rysunkowych w Instytucie Edukacji Artystycznej na macierzystej uczelni. Zajmuje się kolażem i grafiką cyfrową. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Entuzjazm, wiedzę i doświadczenie przekazuje nie tylko studentom ASP, ale również najmłodszym i nieco starszym adeptom sztuki w ramach różnych inicjatyw i projektów.

24 września godz. 10-13.30 i 15-18.30 – animacja, gif GARY GARNOWSKI*

Warsztaty z Garym Garnowskim to nauka animowania i uprzestrzenniania płaskich obrazów z użyciem programów z pakietu Adobe: Photoshop i After Effects. W ciągu 6-godzinnego kursu uczestnicy będą mieli okazję przygotować wybrane zdjęcia do animacji i ożywić je. Warsztaty dedykowane są osobom na dowolnym poziomie zaawansowania w obsłudze programów graficznych – prowadzący będzie dostosowywał złożoność zagadnień do potrzeb grupy.

*Uczestnicy muszą mieć własny komputer

Michał “Gary” Garnowski - absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artysta wizualny – jego głównym polem eksploracji jest wideo, projekcja, światło oraz ruch. Występuje regularnie jako VJ, miksując tworzone przez siebie animacje w czasie rzeczywistym z muzyką graną na żywo. Swoje umiejętności prezentował na licznych koncertach i wydarzeniach w Polsce i za granicą m. in. na Open’er Festiwal, Mama Vilnius Jazz Festiwal, Jazz nad Odrą, Soundrive, Biedowo Music Festival. Najlepiej czuje się, improwizując, co zaczerpnął od jazzmanów z którymi najczęściej występuje. Pracuje także przy projektach komercyjnych tworząc mappingi 3D i projekcje wielkoformatowe, animacje, motion design, montaż. Swoim doświadczeniem dzieli się jako asystent w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa oraz prowadzący przedmiot Generatywna Manipulacja Obrazem na Wydziale Intermediów w alma mater, oraz na prowadzonych warsztatach. Prywatnie wielbiciel rowerów i kawy.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty odbędą się w Pracowni Edukacyjnej na II piętrze CSE „Światowid”.

Zapisy mailowo na adres: rpd@swiatowid.elblag.pl