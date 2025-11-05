Ożyw zabytkowe grafiki! – warsztaty animacji poklatkowej
Czy dawne ryciny, szkielety i robaki z bibliotecznych zbiorów mogą zatańczyć w rytm muzyki? Tak i to z Twoim udziałem! Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty animacji poklatkowej, które już niedługo w Bibliotece Elbląskiej poprowadzi Anna Mrożek ze Studia Effata Anima. Do wyboru dwie grupy. Obowiązują zapisy.
Do wyboru dwa terminy:
14 listopada (piątek), godz. 15:00-18:00
15 listopada (sobota), godz. 11:00-14:00
W trakcie warsztatów uczestnicy:
- zaprojektują bohaterów inspirowanych dawnymi ilustracjami,
- przygotują scenografię i rysunki na podświetlanych pulpitach,
- zrealizują zdjęcia animowanych ujęć, a efektem końcowym będzie film animowany stworzony przez uczestników.
Technika: mieszana – połączenie klasycznej animacji rysunkowej z wycinanką.
Montaż filmu (muzyka, napisy, kompozycja całości) wykona prowadząca po zakończeniu zajęć.
Premiera gotowego filmu odbędzie się do czternastu dni po warsztatach.
Wydarzenie adresowane są do młodzieży 13+ oraz osób dorosłych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
ul. św. Ducha 3-7
tel. (55) 625 60 32
e-mai: elkamera@bibliotekaelblaska.pl