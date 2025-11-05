UWAGA!

Ożyw zabytkowe grafiki! – warsztaty animacji poklatkowej

 Elbląg, Ożyw zabytkowe grafiki! - warsztaty animacji poklatkowej

Czy dawne ryciny, szkielety i robaki z bibliotecznych zbiorów mogą zatańczyć w rytm muzyki? Tak i to z Twoim udziałem! Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty animacji poklatkowej, które już niedługo w Bibliotece Elbląskiej poprowadzi Anna Mrożek ze Studia Effata Anima. Do wyboru dwie grupy. Obowiązują zapisy.

Do wyboru dwa terminy:

14 listopada (piątek), godz. 15:00-18:00

15 listopada (sobota), godz. 11:00-14:00

 

W trakcie warsztatów uczestnicy:

- zaprojektują bohaterów inspirowanych dawnymi ilustracjami,

- przygotują scenografię i rysunki na podświetlanych pulpitach,

- zrealizują zdjęcia animowanych ujęć, a efektem końcowym będzie film animowany stworzony przez uczestników.

 

Technika: mieszana – połączenie klasycznej animacji rysunkowej z wycinanką.

Montaż filmu (muzyka, napisy, kompozycja całości) wykona prowadząca po zakończeniu zajęć.

Premiera gotowego filmu odbędzie się do czternastu dni po warsztatach.

 

Wydarzenie adresowane są do młodzieży 13+ oraz osób dorosłych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

e-mai: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Aleksandra Buła; Biblioteka Elbląska

