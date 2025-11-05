Ożyw zabytkowe grafiki! – warsztaty animacji poklatkowej

Czy dawne ryciny, szkielety i robaki z bibliotecznych zbiorów mogą zatańczyć w rytm muzyki? Tak i to z Twoim udziałem! Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty animacji poklatkowej, które już niedługo w Bibliotece Elbląskiej poprowadzi Anna Mrożek ze Studia Effata Anima. Do wyboru dwie grupy. Obowiązują zapisy.

Do wyboru dwa terminy: 14 listopada (piątek), godz. 15:00-18:00 15 listopada (sobota), godz. 11:00-14:00 W trakcie warsztatów uczestnicy: - zaprojektują bohaterów inspirowanych dawnymi ilustracjami, - przygotują scenografię i rysunki na podświetlanych pulpitach, - zrealizują zdjęcia animowanych ujęć, a efektem końcowym będzie film animowany stworzony przez uczestników. Technika: mieszana – połączenie klasycznej animacji rysunkowej z wycinanką. Montaż filmu (muzyka, napisy, kompozycja całości) wykona prowadząca po zakończeniu zajęć. Premiera gotowego filmu odbędzie się do czternastu dni po warsztatach. Wydarzenie adresowane są do młodzieży 13+ oraz osób dorosłych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera ul. św. Ducha 3-7 tel. (55) 625 60 32 e-mai: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Aleksandra Buła; Biblioteka Elbląska