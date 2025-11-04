Tej grupy krwi brakuje

- W związku z niskimi stanami krwi BRh- apelujemy o oddawanie krwi - czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podobnie przedstawia się sytuacja z grupą 0Rh-.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.

Aktualne zapotrzebowanie na krew można sprawdzać na tej stronie.