UWAGA!

----

Tej grupy krwi brakuje

 Elbląg, Tej grupy krwi brakuje
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

- W związku z niskimi stanami krwi BRh- apelujemy o oddawanie krwi - czytamy na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podobnie przedstawia się sytuacja z grupą 0Rh-.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.

Aktualne zapotrzebowanie na krew można sprawdzać na tej stronie.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 