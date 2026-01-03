Parafia św. Mikołaja zaprasza na Koncert Bożonarodzeniowy

Tradycją elbląskiej katedry stały się już Koncerty Bożonarodzeniowe przygotowywane przez rodzinę Borowskich. Nie inaczej będzie i w tym roku. Kolędy, pastorałki i utwory o tematyce świątecznej wybrzmią w murach staromiejskiej świątyni już 4 stycznia.

Wykonawcy

Utwory zaśpiewa rodzinny kwartet w składzie Janusz, Gabriela, Dominika i Zuzanna Borowscy. Trzy córki zaśpiewają ze swoim ojcem zarówno popularne, polskie kolędy, jak i utwory typowo staropolskie, obecnie mniej znane. Wybrzmią również kompozycje instrumentalne wykonane na organach autorstwa Bacha czy Bedarda. Wyjątkowa atmosfera gotyckiej świątyni wraz z jej świątecznym wystrojem i niepowtarzalną akustyką, stworzą szczególny klimat niedzielnego wieczoru.

Koncert rozpocznie się po niedzielnej Mszy św. 4 stycznia o 19:00. Poprowadzi go związany z katedrą duszpasterz, ks. Piotr Kanarek. Stęp na wydarzenie jest wolny. Koncert potrwa nieco ponad godzinę.