\"Pasja i chęć jej rozwijania pokonają wszelkie trudności\"

Za nami gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Odbyła się wczoraj (26 kwietnia) w Ratuszu Staromiejskim. Była to pierwsza taka uroczystość w szerszym gronie po przerwie spowodowanej pandemią. Zobacz zdjęcia.

- Cieszę się, że w taki naturalny i normalny sposób możemy powrócić do wręczania nagród kulturalnych - mówił podczas spotkania prezydent Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Przez ostatnie dwa lata pandemia spowodowała, że mogliśmy się spotkać tylko w wąskim gronie z laureatami – dodał. Przyznał, że koronawirus utrudniał skutecznie ludziom kultury realizację poszczególnych działań i wyraził nadzieję, że to już "przeszło do historii".

- To ważny dzień dla naszej miejskiej społeczności - podkreślał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Mówił też o wartości realizowania pasji i działalności kulturalnych. - Kultura to ważny element w życiu człowieka. Bez kultury człowiek jest właściwie pusty. Kultura rozwija, poszerza horyzonty, uczy pracy w zespole... - wymieniał.

Podczas gali przyznano nagrody i stypendia doceniające i wspierające działalność kulturalną. Nagrodę artystyczną otrzymał Jakub Grzelachowski, wiolonczelista, zdobywca nagród muzycznych, mający na swoim koncie wiele koncertów.

- To w pewnym sensie podsumowanie mojej działalności muzycznej, która trwa wiele lat – podkreślał laureat.

"Kreatorem kultury" został Jacek Żukowski. Jak podkreślano podczas gali, jest "wręczana tym, którzy w znacznym stopniu wpływają na obraz elbląskiej kultury i sztuki tworząc najwyższej jakości projekty artystyczne". Laureat nagrody, filmowiec, poeta, promotor Elbląga i regionu współpracujący z licznymi lokalnymi instytucjami kulturalnymi, niestety nie mógł być obecny na gali.

Fot. Anna Dembińska

Laureatami stypendium kulturalnego miasta Elbląga, które ma pozwolić stypendystom na realizację licznych – i dość od siebie odmiennych - projektów artystycznych, zostali Ewelina Bemnarek, Maciej Głowiński, Julia Kaczmarczyk, Karolina Kardas, Kinga Kosacz – Drozdek, Bartosz Krzywda, Wojciech Minkiewicz, Barbara Misiewicz, Maciej Olewniczak i Małgorzata Wójcik. Stypendyści dziękowali za wyróżnienie i pokrótce dzielili się swoimi artystycznymi planami na najbliższy czas.

Podczas gali doceniono też tych, którzy od niedawna realizują się na polu kultury.

- Stypendium artystyczne powstało, by sprawować mecenat nad najzdolniejszą młodzieżą rozwijającą w naszym mieście swoje pasje. - zaznaczał prowadzący galę Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki. - Spotykamy się dziś po długiej przerwie spowodowanej pandemią, która pokazała, że pasja i chęć jej rozwijania pokonają wszelkie trudności - stwierdził.

Takie stypendia otrzymali: Maja Bartnicka, Martyna Budziszewska, Maja Czebotar, Hanna Duk, Maria Gałecka, Adrianna Gesek, Maja Grzegółkowska , Jagoda Ingielewicz, Pola Janowicz, Justyna Kanownik, Dominika Kiedyk, Julia Kołtonowska, Maria Laskowska, Stanisław Lasota, Marta Michalska – Pedersen, Sophia O’Connor, Marcin Olewniczak, Tamara Pawłowska, Patryk Purzycki, Milena Rogowicz, Nadia Rożentalska, Amelia Sawicka, Lena Siembor, Szymon Stasik, Alicja Stefańska, Mateusz Szapański, Maria Zimińska, Nadia Zysnarska.

Wręczeniu nagród kulturalnych towarzyszył koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.