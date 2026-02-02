Patchwork Cokolwiek Pomorski. Najnowsza wystawa w Światowidzie

„Patchwork cokolwiek pomorski” zaprezentuje dorobek nieformalnej grupy twórczyń związanych z Pomorzem, które od lat rozwijają swoją pasję do tkaniny, łącząc rzemiosło z autorską ekspresją. Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii Nobilis (CSE Światowid) 11 lutego o godz.18. Wstęp bezpłatny.

Społeczność twórczyń i wspólna praktyka

„Patchwork Cokolwiek Pomorski” to tytuł wystawy, ale także nazwa nieformalnej grupy artystycznej, którą tworzą pasjonatki tkaniny regularnie spotykające się w Gdańsku i na Pomorzu. Od ponad ośmiu lat wspólnie szyją, uczą się nowych technik i dzielą doświadczeniami, budując środowisko oparte na współpracy, wymianie wiedzy i twórczym dialogu. Ich działalność pokazuje, że patchwork może być nie tylko techniką użytkową, ale także nośnikiem indywidualnych historii i artystycznych poszukiwań.

Patchwork i quilt jako język sztuki

Na wystawie będzie można podziwiać prace przygotowane technikami: patchworku i quiltu. Pierwszy polega na łączeniu różnorodnych fragmentów tkanin w spójną, rytmiczną całość, natomiast quilt powstaje poprzez zestawienie warstw materiału z ociepliną i pikowaniem. Tak skonstruowane prace zyskują głębię, wyrazistą fakturę i bogactwo kolorystyczne. Na wystawie w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprezentowane zostaną zarówno realizacje zespołowe, jak i indywidualne projekty członkiń grupy, obejmujące obiekty użytkowe, elementy dekoracyjne oraz formy o charakterze instalacyjnym.

Między tradycją a współczesnością

Ekspozycja ukazuje szerokie spektrum podejść do projektowania patchworków – od inspiracji klasycznymi wzorami po nowatorskie interpretacje formy i koloru. Twórczynie sięgają po materiały nowe oraz z odzysku, często samodzielnie barwią tkaniny, co nadaje pracom osobisty charakter i podkreśla ich bliski związek z rzemiosłem oraz ideą świadomego tworzenia.

Obecność na kulturalnej mapie regionu

W ostatnich latach zespół Patchwork Cokolwiek Pomorski, prezentował swoje realizacje w wielu przestrzeniach kulturalnych Pomorza, m.in. podczas wystaw „Patchwork Gdański” i „Naturalnie Patchwork”, a także w ramach lokalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Patchworku. Działalność grupy przyczynia się do popularyzowania tej techniki oraz do budowania dialogu pomiędzy tradycyjnym rękodziełem a współczesną sztuką tekstylną.

Wystawa w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” stanowi okazję do spotkania z tkaniną jako medium opowieści – o wspólnocie, czasie, materiale i twórczej wolności. To propozycja zarówno dla miłośników sztuki i rzemiosła, jak i dla tych, którzy chcą spojrzeć na patchwork w nowym, artystycznym kontekście.

Wystawa będzie czynna do 26 kwietnia.