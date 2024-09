Październikowe warsztaty w Galerii EL

Warsztaty w Galerii EL dla dorosłych, seniorów i dzieci z opiekunami: zapraszamy serdecznie na październikowe warsztaty skierowane do większości grup wiekowych!

5.10.2024 TWÓRCZE SPOTKANIA - Warsztaty dla osób 15+

Warsztaty rozpoczniemy od spaceru po dziedzińcu Galerii EL, gdzie poznamy formy przestrzenne – bohaterki projektu #OtwartaGaleria. Spacer badawczy pozwoli uruchomić wszystkie zmysły: przyjrzymy się otoczeniu form, poznając ich artystyczny kontekst i biografie twórców oraz twórczyń. Zabierzemy ze sobą obserwacje i nieco roślinności, a nastrój rozgrzejemy grą Memory XXL, inspirowaną formami przestrzennymi. To przygotowanie posłuży jako inspiracja do stworzenia serii prac wykonanych techniką monoprintingu (gelly print), z wykorzystaniem form przestrzennych jako motywów. Prace zaprezentujemy na wystawie podsumowującej projekt #OtwartaGaleria w 2025 r., a uczestnicy będą mogli stworzyć kolejne grafiki i zabrać je ze sobą.

5.10.2024, 12:00 - 15:00, koszt: 10 zł

https://galeria-el.pl/project/tworcze-spotkania-aleja-gwiazd/

9.10.2024 RANDKI ZE SZTUKĄ - Warsztaty dla osób 60+

Podczas warsztatów „Aleją Gwiazd” przybliżymy wybrane sylwetki wybitnych artystów i artystek związanych z elbląskimi formami przestrzennymi. Poznamy fascynujące fragmenty biografii, najważniejsze dzieła oraz kontekst powstawania tych wyjątkowych instalacji w przestrzeni miejskiej. Spotkanie będzie inspiracją do stworzenia własnych prac graficznych techniką gelly print, z użyciem kserokopii form przestrzennych oraz innych materiałów plastycznych. Wyobraźnia jest mile widziana! Stworzone prace zaprezentujemy na wystawie podsumowującej projekt #OtwartaGaleria w 2025 r., a uczestnicy będą mogli wykonać kolejną unikalną grafikę i zabrać ją ze sobą.

9.10.2024, 13:00 - 15:00, koszt: 10 zł

https://galeria-el.pl/project/randki-ze-sztuka-aleja-gwiazd/

12.10.2024 DLACZEGO SZTUKA? - Warsztaty dla dzieci w wieku 5-11 lat i ich dorosłych 18+

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, które odkryją przed Wami elbląskie formy przestrzenne, ale zupełnie inaczej! Na początek szybko rzucimy na nie okiem i przejdziemy do działania. Zbudujemy wokół nich nowe, fantastyczne skojarzenia, zamieniając je w ptaki, dinozaury, magiczne postacie lub nawet… kartoniki po czekoladowym mleczku! Każda grupa rodzinnych uczestników stworzy swoje dzieła, które umieścimy w podświetlonych ramach – i zabierzemy do domu na pamiątkę.

Na warsztatach wspólnie stworzymy też jedną pracę, która będzie reprezentowała naszą ekipę na wystawie kończącej projekt #OtwartaGaleria w 2025 roku. Wasze opowieści nagramy na dyktafonie, by mogły nieść „Dzikie Legendy” dalej. Dołączymy się również do instalacji „Wewnętrzne życie formy przestrzennej”, projektu zapoczątkowanego przez wakacyjną dziecięcą grupę warsztatową. Co jeszcze skrywa się wewnątrz metalowych form? Przekonaj się na warsztatach!

12.10.2024, 12:00 - 13:30, koszt: 10 zł

https://galeria-el.pl/project/dlaczego-sztuka-dzikie-legendy/

Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931.

Patronat medialny: www.portel.pl

Warsztaty realizowane w ramach zadania: #OtwartaGaleria.

Więcej informacji o projekcie #OtwartaGaleria: joanna@galeria-el.pl.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodatkowo przypominamy, że 5-6.10.2024 odbędzie się weekend z kulturą dla seniorów!

https://galeria-el.pl/project/weekend-seniora-z-kultura/