Czas na kolejne Twórcze Spotkania. Zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL.

Tym razem podczas Twórczych Spotkań stworzymy własne pejzaże - być może zachody słońca, wschody, pełnie księżyca - widoki, które istnieją tylko przez chwilę lub wyłącznie w wyobraźni. Inspiracją stanie się wystawa „Let’s talk about sunset” Kornela Janczego oraz samo patrzenie na krajobraz - ten prawdziwy i ten wymyślony.

Zanim rozpoczniemy pracę, wybierzemy się na krótki spacer wokół Galerii EL i poszukamy elementów, które będzie można wykorzystać w naszych działaniach: liści, traw, kamieni czy drobnych fragmentów natury. Później wrócimy do pracowni i sprawdzimy, jak stworzyć z nich miniaturowe, przestrzenne instalacje.

Będziemy oplatać, przewlekać, układać i budować obrazy z rzeczy zwyczajnych i nieoczywistych - trochę jakbyśmy tworzyli małe scenografie albo krajobrazy zatrzymane u progu snu.Gotowe pejzaże (nie)możliwe zabierzemy ze sobą do domu.

Prowadzenie: Helena Wojciechowska

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

Warsztat: Twórcze spotkania // Pejzaż (nie)możliwy

Kiedy: 20 czerwca 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 14:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla młodzieży 15+ oraz dla dorosłych

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze CZERWIEC”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

