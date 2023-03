„Perkusyjne oblicze „Carmen”. EOK & Dainius Pavilionis

Numer 1 wśród dzieł Georgesa Bizeta, opera z jedną z najsłynniejszych femme fatale, historia z wszystkimi odcieniami namiętności. Jednym słowem „Carmen”, którą twórczo rozwinął po latach Rodion Shchedrin. Rosyjski kompozytor długo zastanawiał się, jak nadać swój styl arcydziełu Bizeta, a zarazem nie sprofanować oryginału.

Wreszcie, postawił na nowatorską instrumentację – tylko instrumenty perkusyjne i smyczki – co okazało się strzałem w dziesiątkę. I mimo, że droga tej wersji „Carmen” do sukcesu nie była usłana różami (utwór początkowo zatrzymała radziecka cenzura), ostatecznie balet okazał się najsłynniejszym dziełem Shchedrina i pozostał nim do dziś. 28 maja zmierzą się z nim, w szkole muzycznej, Elbląska Orkiestra Kameralna i zespół perkusyjny, a wszystko pod wodzą Dainiusa Pavilionisa. Takiego muzycznego dialogu w ZPSM jeszcze nie było!

28 maja (niedziela), godz. 18

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Dainius Pavilionis - dyrygent

Zespół perkusyjny:

Marek Czajka,

Michał Jastrzębski,

Maciej Lange,

Szczepan Polewski,

Mateusz Wiczyński,

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

G. Bizet/R. Shchedrin – Suita „Carmen”

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny

Patron medialny płyty EOK „Weinberg-Czarnecki”: TVP Kultura

Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze