„Pi razy oko” - warsztaty zinowe z Hekla Studio

Znacie dziewczyny ze studia graficznego Hekla Studio? Jedną z nich będziecie mieli okazję poznać już niedługo, biorąc udział w dwudniowych warsztatach z selfpublishingu, podczas których zaprojektujecie i wydrukujecie zina, inspirując się wzorami geometrycznymi. Zapraszamy do zapisów na zajęcia!

Z prostych, matematycznych kształtów korzystały kubizm, abstrakcja geometryczna i Bauhaus, a jeden z awangardowych przełomów ustanowił Kazimierz Malewicz, tworząc czarny kwadrat na białym tle, a następnie...biały kwadrat na tle białym. Bez geometrii nie byłoby również rycin architektonicznych, matematycznych i botanicznych ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, które będą stanowiły budulec i zawartość geometrycznej publikacji.

Warsztaty będą obejmowały: tworzenie materiałów wizualnych do środka zina w formie kolaży oraz przygotowanie okładek w technice monotypii, odbijanej własnoręcznie na prasie graficznej. Będziemy rozmawiać o selfpublishingu i projektowaniu artbooków, a warsztaty staną się pretekstem do ćwiczeń z tworzenia spójnych i mocnym wizualnie projektów graficznych. Na zakończenie nasze ziny zostaną zszyte podczas warsztatu introligatorskiego. W trakcie dwóch spotkań powstanie publikacja wydrukowana w nakładzie 20 sztuk, a każdy uczestnik/uczestniczka zabierze swój egzemplarz do domu. Warsztaty poprowadzi Monika Proniewska ze studia Hekla - zapowiada Patrycja Grochowska z Elkamery.

Będą 2 tury warsztatów 2-dniowych (do wyboru):

1 tura: 2-3.08.2025, 11:00-15:00

2 tura: 4-5.08.2025, 11:00-15:00

Warsztaty przeznaczone są dla osób zaawansowanych.

Obowiązują zapisy:

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

lub tel. 55 625 60 32

Liczba miejsc jest ograniczona.