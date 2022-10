Pierwsza indywidualna wystawa młodej artystki

Paulina Wiewióra zaprasza na swoją pierwszą autorską wystawę pt. ''Galimatias''. Będzie to zbiór prac powstałych w latach 2019-2022. Wernisaż odbędzie się w piątek (4 listopada) o godz. 17 w kawiarni Cafelek Good Coffee Place przy ul. Mostowej 22.

Paulina Wiewióra pochodzi z Ostródy, a w Elblągu mieszka od niespełna dwóch lat. Jest samoukiem, jej obrazy, rysunki i grafiki przepełnione są surrealizmem i turpizmem.

Uznała, że czas najwyższy pokazać się Elblągowi. Chciałaby stać się częścią artystycznej strony tego miasta, promować je, sprawiać, by przyciągało do siebie ludzi i inspirować innych do podobnych działań.

- Szykuje się bardzo miłe, kameralne spotkanie przy smacznej kawusi, słodkościach i winie – zapowiada artystka.