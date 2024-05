Pierwszy koncert II Festiwalu Organowego

Już w niedzielę, 19 maja pierwszy koncert II Elbląskiego Festiwalu Organowego. Tegoroczny festiwal możemy realizować dzięki głosowaniu mieszkańców Elbląga (I okręg) w Budżecie Obywatelskim i właśnie tym koncertem chcemy podziękować tym wszystkim, którzy na ten projekt głosowali i zachęcić do wspieranie festiwalu w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

W koncercie inauguracyjnym, pod hasłem „AerOphonic”, wystąpi Maciej Zakrzewski – organy i Paweł A. Nowak – akordeon. „AerOphinic”, to rzadkie połączenie akordeonu i organów. To połączenie skłoniło artystów do poszukiwania nowych brzmień, nowych rozwiązań fakturalnych oraz kolorystycznych, ale też do wykorzystania szerokich możliwości ekspresyjnych tych dwóch wyjątkowych instrumentów. W programie duetu pobrzmiewać będą dźwięki prastarej Tabulatury Oliwskiej a chorał gregoriański stał się inspiracją do kompozycji „Silent Easter”. Dzięki artystom, będzie to „wspólna podróż zaklęta w dźwiękach muzyki”.

Maciej Zakrzewski – organista, kompozytor, improwizator, bloger. Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie obok zajęć z instrumentu głównego prowadzi lekcje harmonii praktycznej, gry liturgicznej, realizacji basso continuo oraz kameralistyki. Twórca muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej, kameralnej oraz filmowej. Jego kompozycje wykonywali tak znamienici artyści jak Konstanty Andrzej Kulka, Adam Wendt, Polish Violin Duo, Poznań Brass Quintet, O’bows Quartet, Monika Dżuła-Radkiewicz, Dominika Glapiak, Phan Ha Ngan, Dorota Szczepańska, Ewa Tracz, Beata Moryto, zespół wokalny Art’n’voices, Orkiestra Kameralna Progress.

Brał udział w wielu konkursach organowych i kompozytorskich. Jest laureatem m.in. I miejsca na VII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka oraz IV miejsca w konkursie „Premio Elvira di Renna” w Pontecagnano – Faiano (Włochy). Brał udział w kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez M. Hoselbecka, P. van Dijka, O. Latry, H. Deustcha, W. Zerera, L. Ghielmiego oraz improwizacji pod kierunkiem P. Pincemailla, T. A. Nowaka, T. Escaicha.

Współpracuje m.in. z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Operą Bałtycką w Gdańsku, Orkiestrą Kameralną Progress, Chórem Simultaneo, Chórem Music Everywhere oraz Chórem Kameralnym Discantus. W swym dorobku posiada wiele nagrań płytowych. Solowe albumy „Liszt&Widor organ works” (Soliton 2014) „Naji Hakim – organ works” (Ars Sonora 2018) oraz „Time to Time” (Ars Sonora 2019) spotkały się z uznaniem i pochlebnymi recenzjami w polskiej i zagranicznej prasie muzycznej. Maciej Zakrzewski brał również udział w nagraniach m.in. Sonat kościelnych Wolfganga Amadeusza Mozarta prowadzonych przez Maxima Vengerova, Symfonii organowych Feliksa Nowowiejskiego, Wariacji chorałowych Daniela Magnusa Gronaua czy utworów współczesnych kompozytorów: Michała Sławeckiego, Anny Rocławskiej – Musiałczyk, Adama Diesnera. W dorobku kompozytorskim Macieja Zakrzewskiego główne miejsce zajmują utwory organowe, pieśni, muzyka kameralna oraz dzieła na orkiestrę kameralną. Artysta naukę gry na organach rozpoczął w klasie mgr Łukasza Matei w ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie. Tytuł magistra sztuki uzyskał z wyróżnieniem w AM im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie organów prof. Romana Peruckiego i dr hab. Hanny Dys. Od października 2011 r. związany z macierzystą uczelnią, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Instrumentalnym. Jest wiceprezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane, z którym organizuje m.in. Tczewskie Wieczory Organowe oraz Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „graMY dla WAS”. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. W latach 2012- 2015 organista mszy świętych radiowych transmitowanych na żywo z Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańska. Nominowany do wielu nagród m.in. „Gryfa Pomorskiego” w kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna”, nagrody miasta Gdańska „Młodzi Twórcy Kultury” oraz „Splendor Gedanensis”. Od 2016 roku na swojej stronie internetowej prowadzi blog o tematyce muzycznej. Autor licznych artykułów naukowych traktujących zarówno o interpretacji muzyki organowej jak i improwizacji. Prowadzi kursy mistrzowskie interpretacji muzyki organowej i improwizacji.

Paweł A. Nowak - akordeonista, bandoneonista, pedagog, kompozytor, aranżer, kolekcjoner akordeonów, animator i menedżer kultury. Absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej. Pomysłodawca i współtwórca jedynego w Polsce Muzeum Akordeonu w Kościerzynie, właściciel liczącej ponad 300 sztuk kolekcji akordeonów. Organizator Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie na Kaszubach, który odbywa się od 2003 roku. Od kilkunastu lat prowadzi bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach, które odbywa się każdego roku w marcu podczas Dnia Jedności Kaszubów. Członek zarządu fundacji Aby chciało się chcieć. Koncertuje w kraju i Europie, solo, z orkiestrami oraz zespołami takimi, jak: Cuarteto Re!Tango, Klezmoret, L’Aperitif z Darią Zaradkiewicz i Piaf po polsku z Dorotą Lulką. Nagrał ponad 20 płyt. Nagrodzony Skrą Ormuzdową oraz odznaczony medalem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Patronat honorowy nad II Elbląskim Festiwalem Organowym objęli Michał Missan – prezydent Elbląga oraz Jacek Jezierski – biskup elbląski.

II Elbląski Festiwal Organowy jest realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg, Związku Artystów Wykonawców STOART oraz Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP - program IMPULS.

Partnerami wydarzenia są: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, Hotel Młyn, Cosinus Elbląg, Reproskan, Elposter, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Patronat medialny objęli Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Telewizja Truso, Bogaty Region, Gość Niedzielny – Gość Elbląski.

Przygotowanie organów – Jakub Wszołek

Na koncert zapraszamy 19 maja 2024 r. godz. 19.00, kościół pw. św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska 4. Wstęp wolny.